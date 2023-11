El concesionario Flagship Acura de San Juan se transformó anoche en una pasarela que, a su vez, marcó el regreso del diseñador colombiano Gustavo Arango a este tipo de eventos. Ante un exclusivo grupo de invitados de lujo, el maestro de la moda presentó su colección primavera 2024, “Constancy”, a beneficio de SER de Puerto Rico.

“Constancy” también tuvo lugar en el marco de la celebración del décimo aniversario de San Juan Moda. Para conmemorar este hito, el “show” arrancó con un breve recuento del paso de Arango por el evento anual presidido por Carlos Bermúdez.

Según el empresario, la próxima temporada de las flores será colorida y variada. Los diseños expuestos, modelados por féminas con los ojos vendados, incluyeron tonos como el lavanda, el rosa, el crema, el negro, el verde y el rojo.

Entre las creaciones presentadas anoche, en su mayoría de estilo fluido, había piezas como chaquetas, pantalones y vestidos. Asimismo, como pocas veces en sus colecciones, Arango incorporó vestidos con mucho volumen.

“Constancy”, que tuvo lugar a las 7:00 p.m., se realizó con el objetivo de adquirir un sistema de análisis de movimiento para SER de Puerto Rico a un costo de $185,000, que trabajará con el torso, las caderas, las piernas y los tobillos de los pacientes.

“Es importante que la gente sepa que en Puerto Rico tenemos esta tecnología y que estamos cambiando vidas. De ese modo, el gobierno también va a entender que tener a SER de Puerto Rico no es un lujo, es una necesidad. Definitivamente, lo que se hace aquí es cambiar la vida de todo ser que llega con una necesidad, desde niños prematuros hasta adultos. Es el legado que quiero dejar para SER. Desde el día uno dije que me iba a encargar de la tecnología y me inspira muchísimo. ¿Sabes por qué? Nuestros clientes, mis clientes y Puerto Rico reacciona, porque cuando decimos que vamos a comprar esta máquina, eso es lo que hacemos”, explicó el diseñador de moda con unos 25 años de carrera en entrevista previa con este medio.

Mientras tanto, fanáticos y seguidores del modisto acudieron a sus redes sociales para felicitarlo por el exquisito trabajo que presentó.

Previo al desfile, los presentes pudieron degustar algunas delicias que se sirvieron a la perfección para la noche fría y lluviosa. Espumosos, empanadillas de pernil asado y crema de calabaza con un toque de coco, formaron parte del exquisito menú de tapas que no se detuvo en toda la velada.