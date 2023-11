En abril del 2022, el diseñador de modas Gustavo Arango anunció que renunciaba oficialmente a las pasarelas para concentrarse en algo mucho más exclusivo, relacionado con la necesidad del cliente, en el mundo tan cambiante de la moda. Ese nuevo comienzo también venía resguardado por sus tres hijos, que fueron adoptados, y maximizar su faceta como abuelo de un nieto.

Sin embargo, este mes de noviembre marca un regreso inesperado a los “fashion shows”, motivado y empujado por lo que ha sido parte de su misión por los pasados 17 años: lograr recaudos a través de sus desfiles de moda, para aportar y ser pieza clave en SER de Puerto Rico, en lo relacionado a la adquisición de equipos médicos de alta tecnología.

Bastó con una llamada de Nilda Morales, presidenta de esta fundación sin fines de lucro, para que este diseñador colombiano criado en Puerto Rico no se contuviera y respondiera a ese deber social que lo ha impulsado por los pasados años.

PUBLICIDAD

“Yo tengo que seguir educando a mis hijos y me queda mi nieto maravilloso –que goza de salud- de tres años, que espero que siga ese mismo camino, donde él entienda de que él es afortunado porque hasta el momento lo tiene todo, pero hay niños que no lo son porque muchas veces no tienen el mecanismo, no tienen la información ni tienen las personas que los ayuden y definitivamente, pues, qué mejor que mi ‘craftsmanship’, que es mi moda, para cambiar las vidas”, expresó Arango a El Nuevo Día, durante una visita a SER de Puerto Rico, donde se tuvo la oportunidad de apreciar todas las instalaciones y los servicios que ofrece.

Al momento, son más de 70,000 las personas que han gozado de una mejor calidad de vida al haber recibido los servicios en SER de Puerto Rico, que brinda servicios médicos, de rehabilitación física, psicológicos y educativos a niños, jóvenes y adultos con discapacidad física y autismo.

De acuerdo con Morales, entre sus cuatro grandes programas, es el centro de rehabilitación la médula de la institución. En sus clínicas tienen fisiatras con diversas especialidades, como los de manejo de dolor y lesiones traumáticas cerebrales, así como ortopedas, neurólogos, reumatólogos, psiquiatras, entre otros. La presidenta de SER reiteró que son el único centro de rehabilitación física pediátrica en Puerto Rico, con tres centros alrededor de la isla.

“Tenemos en los tres centros, esta calidad de equipos. El costo de estos se saca del impacto que tenemos. Puedas o no puedas costear el servicio, se le ofrece. Todavía sigue siendo el por ciento mayor de la institución familias que no podrían costearlo, porque las aseguradoras médicas no lo van a cubrir. Te pueden cubrir 15 terapias al año y con eso no se rehabilita a nadie”, detalló.

PUBLICIDAD

Máquinas de terapia de alta tecnología, provenientes de Suiza, cuyo valor fluctúan entre $250,000 y $100,000, son parte del área destinada para la rehabilitación física. “Aquí vemos los grandes milagros, con estos equipos se pueden trabajar la extremidad superior y con esta otra se trabaja la ambulación, que incluso, beneficia a aquellos que han sufrido de un derrame cerebral o algún accidente de carro, y que haya perdido la movilidad de sus piernas”, añadió Morales.

Cantidades recaudadas durante el transcurso de los años para SER de Puerto Rico han sido destinadas a la compra de equipos de alta tecnología para rehabilitar a niños, jóvenes y adultos. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

“Ahí es que mi carrera tiene una razón de ser”

Como parte de su propósito y misión filantrópica, la próxima meta de Arango es obtener una nueva máquina, que ayudará en la prevención. Se trata de la adquisición de un sistema de análisis de movimiento, a un costo de $185,000, que trabajará con el torso, las caderas, las piernas y los tobillos, la cual dejará saber el riesgo de caída que una persona mayor de 62 años pueda tener y cómo prevenir esa caída.

Para lograrlo, Arango se dispone a presentar su desfile de modas de primavera para el 2024, al que ha llamado “Constancy”, a celebrarse el próximo 9 de noviembre a las 7:00 p.m. en el concesionario Acura, localizado en la Avenida Kennedy, que se estará llevando a cabo como parte del décimo aniversario de San Juan Moda.

“Es importante que la gente sepa que en Puerto Rico tenemos esta tecnología y que estamos cambiando vidas. De ese modo, el gobierno también va a entender que tener a SER de Puerto Rico no es un lujo, es una necesidad. Definitivamente, lo que se hace aquí es cambiar la vida de todo ser que llega con una necesidad, desde niños prematuros hasta adultos. Es el legado que quiero dejar para SER. Desde el día uno dije que me iba a encargar de la tecnología y me inspira muchísimo. ¿Sabes por qué? Nuestros clientes, mis clientes y Puerto Rico reacciona, porque cuando decimos que vamos a comprar esta máquina, eso es lo que hacemos”, explicó el diseñador de modas con unos 25 años de carrera.

PUBLICIDAD

Para Arango, las bendiciones no tienen que ver nada con cuánto dinero o poco dinero tienes en tu banco, sino lo que haces por el mundo. Su contribución ha ayudado acambiar la vida de muchos. Si bien promueve que lo que hace la mano derecha, la izquierda no se debe enterar, en lo que respecta a SER de Puerto Rico, menciona que hay que hablarlo para que las personas sepan que se trata de un lugar espectacular, con médicos de alto calibre y un personal que está dispuesto a ayudar e impactar a todo el que llega, pues se trata de una institución de puertas abiertas.

“Ahí es donde entra lo lindo que yo hago. Ahí es que mi carrera tiene una razón de ser. Muchas veces como diseñador, nos tildan de que la belleza es frívola, pero no, yo soy el psicólogo de todas mis clientas. Creo que les ayudo en la autoestima, que es algo que está muy dentro. Siempre he dicho, si te miras al espejo y dice que linda o lindo me veo, esa autoestima ayuda de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, para tener una proyección mejor”, agregó.

Gustavo Arango observa a la ciudadana Luz Torres Rivera mientras toma su terapia en SER de Puerto Rico. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

Sistema de análisis de movimiento

Por otra parte, el doctor Ricardo Ayala Jiménez, quien es fisiatra pediátrico e ingeniero mecánico, quien además es el encargado de liderar las propuestas de rehabilitación en SER de Puerto Rico, indicó que cerca de 7 mil ciudadanos anualmente son impactamos en forma individualizada y personalizada en SER de Puerto Rico.

“Al cada uno tener necesidades distintas, la tecnología que tenemos nos ayuda a costumizar los tratamientos y adaptarlos a las personas particularmente. Necesitamos ahora muchos más recursos para poder hacer lo que los equipos nuevos nos brindan y nos permite ser más eficientes”, dijo Ayala Jiménez, quien hizo su residencia fuera de Puerto Rico y trajo sus recomendaciones de equipos médicos.

PUBLICIDAD

“Hay una meta bien importante que todo el mundo quisiera alcanzar, que es el poder caminar, por el montón de beneficios tiene. La pregunta es, cuando no estás caminando bien, ¿cómo podemos evaluar ese patrón de caminar y cómo podemos mejorarlo? Eso es lo que básicamente en lo que ayuda este sistema de análisis de movimiento, que es una combinación de yo poder observar tu patrón cuantitativamente, utilizando un sistema de cámaras, y también puedo sentir cómo tus músculos están trabajando y puedo coordinar ambos. También ayuda a saber si es que no te estás moviendo mucho porque tus músculos están trabajando demasiado o muy poco”, manifestó el ingeniero mecánico y fisiatra pediátrico.

Asimismo, explicó que dicho sistema de análisis de movimiento, de la compañía Qualysis, lo que hace es analizar ese patrón al caminar, por lo que ya se han establecido ciertos patrones regulares y patrones que pueden causar caídas, como por ejemplo, cansancio u osteotritis temprana. Es por esto que, según señala, que se busca ir optimizando los referidos patrones de caminar, que pueden ser en niños, jóvenes, adultos y hasta personas con amputaciones.

“Además de lo que pueden medir las cámaras, que puede darnos un ‘feedback directo’, este equipo en el piso también tiene unos sensores que me dicen cuánta fuerza se está poniendo en el suelo. O sea, que no solo es cómo estás caminando, sino cómo estás interactuando con el piso. También incluye un sistema sin marcadores para pacientes autistas o con desórdenes sensoriales, con el utilizaríamos inteligencia artificial para medir cada zona de su cuerpo y así poder hacer el patrón y análisis de movimiento”, detalló a la vez que le dio énfasis en la prevención, pues la nueva máquina ayudará a los médicos a examinar exactamente cuál es el diagnóstico de la persona, incluyendo si se es o no candidato a una operación”, detalló.

PUBLICIDAD

“De hecho, la literatura ahora mismo dice que más de la mitad de los médicos que ven estos patrones de movimiento cambian su abordaje en la cirugía porque pueden optimizar mejor qué músculo es el que está más afectado”, agregó mientras resaltó en el beneficio que puede ofrecer para personas que practican diversos deportes, a quienes se les puede hacer análisis de “performance” y optimizar su desempeño.

El esfuerzo colectivo va dirigido a poder tener este equipo antes de diciembre, para poder adquirirlo al costo establecido.

Aquellas personas que deseen aportar a la adquisición del nuevo sistema de análisis de movimiento, puede acceder aquí y dar su aportación o a través de ATH Móvil: Donar / SERdePuertoRico.