La realización del evento San Juan Moda a través de una década se resume en unas 26 ediciones y 525 desfiles por donde se han desplegado las creaciones e innovaciones de diseñadores locales, internacionales y colaboraciones, que han marcado una evolución desde la idea de inclusión que tuvo en sus inicios, el 3 de octubre de 2013.

Para celebrar los 10 años de San Juan Moda, esta mañana su presidente Carlos Bermúdez, ofreció algunos detalles de lo que serán 10 días de alta costura en esta edición a la que han llamado “Legacy”, que se llevará a cabo entre el 10 al 27 de octubre, y que incluirá desde desfiles de diseñadores de alta costura y ropa urbana, hasta de talla grande y aquellas que son de segunda mano.

“Este recorrido nació de una idea pensada por un grupo de gente que quería hacer una plataforma diferente, que fuera más inclusiva, que fuera más abierta a la gente para que conocieran la moda. Se creó San Juan Moda y hoy no solo son diez años, sino que son 26 ediciones. No existe un evento en el Caribe que haya tenido esta cantidad de desfiles, esta cantidad de ediciones, que sea consistente, que a pesar de los problemas que hemos tenido, como la pandemia o huracanes, nosotros hemos tomado decisiones en esos momentos y hemos seguido. Hemos tenido alrededor de 525 desfiles en estos diez años, son muchos”, destacó Bermúdez en conferencia de prensa.

Cabe destacar que en los 10 días desfiles, la pasarela cambiará de lugar para exhibir las creaciones de 35 diseñadores de renombre local, internacional y de nuevos talentos. Uno de los lugares será el Centro de Bellas Artes de Santurce, donde se crearán diferentes escenarios para las presentaciones. Los demás serán anunciados más adelante por los respectivos diseñadores. Además, se reconocerán a figuras dentro de la historia y evolución de San Juan Moda.

10 momentos durante la jornada de diez días de pasarela:

1. Reconocimientos a diseñadores:

El 27 de octubre en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes se celebrará un evento para reconocer a los diseñadores que cumplen aniversario, con décadas de trayectoria: los 40 años de David Antonio, los 40 años de Gustavo Arango, los 30 años de Luis Antonio, los 20 años de José Raúl y los 20 años Juan Carlos Collazo.

De igual forma, los diseñadores Rubén Darío y Lisa Thon serán destacados por haber estado en las todas las 26 ediciones de San Juan Moda. El diseñador David Antonio será reconocido también por la realización de su desfile en medio de la pandemia con solo dos modelos, presentando toda su colección sin público.

2. Se reconocerán a personalidades en el mundo de la moda:

Durante los días de presentaciones reconocerán a diferentes personalidades de la industria de la moda que han sido parte fundamental del éxito de esta plataforma, entre ellos a un grupo de modelos que han sido recurrentes en los desfiles, tales como: Ana Paola Figueroa, Kevin Montes, Andrea Carolina, Brian Dean Rittenhouse, Viviannie Díaz, José Valdez Cotte, Jac Mauro, Karla Santori, Wester Charlotten, Dalila Zapata y Monic Pérez. A la lista se suman empresarios y el maquillador puertorriqueño Ramón Maldonado, entre otras figuras.

Parte de los modelos que serán reconocidos y que han formado parte de los 10 años de San Juan Moda. (Suministrada)

3. Moda urbana: 14 de octubre

Siete diseñadores tendrán a cargo la moda urbana: Jesús Alvarado (Yesus) con Fama Society; Osvaldo Meléndez (Ozvart) con Santa Corona Design; Adruana Colmenares con Arias Archive; Andrés G. Jiménez Vallellanes con Artistic Garments; Gabriel Feliu con The Mob Studios; Álvaro Sosa con Nosy; y Luis Octavio Díaz Figueroa con Octaviowest.

4. Del 17 al 21 de octubre: Desfiles desde el CBA, en diferentes escenarios

La jornada abre con “La Noche Bride” a cargo de D’Royal Bride, con un desfile inspirado en la naturaleza, al que han llamado “Verde Luz”, seguido por los diseñadores Kelvin Giovannie, Christian Reyes, Juan Colón, Edd Aponte, Javier Arnaldo, Luis López, Alma Brava, Sonia Rivera, Marcos Carrazana, Juan Carlos Collazo, Rubén Darío y Lisa Thon.

5. Desde la República Dominicana: Se presentarán los diseñadores de renombre internacional, tales como: Giannina Azar, Gabriela Azar, Leonel Lirio y José Jhan.

6. Desfile de Talla Grande: Se realizará por primera vez y estará a cargo de la modelo María María con el diseñador Artelio y diversas marcas.

7. Desfiles de aniversario

El diseñador José Raúl, inspirado en la celebración de su 20 aniversario, presentará su desfile el domingo 15 de octubre. “Esta colección es mi identidad, lo que me ha mantenido por 20 años. Van a ver una colección en retrospectiva de los shows, que he hecho y en mi estilo, con el que la gente me conoce en el país”, dijo José Raúl, quien prefirió no revelar por el momento el lugar en el que lo llevará a cabo.

Por otro lado, el diseñador Luis Antonio presentará su desfile el 22 de octubre en celebración de aniversario, en colaboración con la modelo puertorriqueña y Miss Universe Puerto Rico 2018, Kiara Liz Ortega. “Será una colección amplia y comercial. Ese mismo día será el lanzamiento online de la colección. No solo se podrá apreciar el aspecto creativo, que es la parte que más trabajo,que sé que va a resultar en uno exitoso. Incluiremos estampados y telas ecoamigables”, explicó.

De igual forma, el 25 de octubre el diseñador David Antonio será el anfitrión del “Flashback Series” en el Fairmont Hotel San Juan.

Otros de los veteranos de la moda es el diseñador Eddie Guerrero, quien seleccionó el Viejo San Juan como su pasarela para el 27 de octubre.

8. Desfile filantrópico

Mientras, el diseñador Gustavo Arango presentará el 19 de noviembre su desfile filantrópico en celebración de aniversario, dedicado a SER de Puerto Rico, como lo ha hecho por los pasados 15 años. De estos, en los últimos 10 años ha logrado recaudar 4 millones de dólares, que han sido invertidos en equipos.

“La moda es un instrumento maravilloso para cambiar la vidas. Nosotros no solo diseñamos, somos sus confidentes y un espejo para la autoestima, sino que también nos dedicamos a la filantropía. Para los diseñadores nuevos, lo importante es que hay que devolverle algo a su pueblo. La forma en que devolvemos algo es a través de nuestro talento e identificando aquellas causas donde nosotros realmente podamos ayudar a que sean el futuro de mañana”, señaló, a la vez que agregó que con su desfile vuelve a sus raíces.

9. “Casting” para Revelación Moda 4

El 20 de octubre se realizará el “casting” para Revelación Moda 4 en el Centro de Bellas Artes bajo la dirección del diseñador Isaac Johan. Asimismo, se anunció que mediante una alianza con RD Fashion Week en Santo Domingo, el 7 de octubre se presentará la segunda finalista de Revelación Moda 3, Meily Fernández.

10. Lo Nuevo: Moda de Segunda Mano

Como dato innovador se presentará por primera vez el desfile Moda de Segunda Mano, en el que se presentará una colección de piezas de segunda mano meticulosamente curadas, cumpliendo con todas las tendencias de la moda actual con piezas que han existido por décadas y siguen siendo relevantes. Este desfile estará a cargo de Paradigma.