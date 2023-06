Durante la celebración del décimo aniversario de San Juan Moda, esta semana surgió una controversia por los diseños presentados en uno de los desfiles que formó parte de la propuesta “Moda Talla Grande”.

En una de las pasarelas se mostró ropa que puede adquirirse en la internet, lo que creó controversia en las redes sociales.

Ante el revuelo, Rosa Mercedes Rivera, quien es diseñadora y coordinadora del desfile de “Moda Talla Grande”, con alternativas para la mujer plus, decidió expresarse para aclarar el asunto.

“San Juan Moda nos ha permitido realizar defiles de talla grande como parte de la inclusión que buscamos y lo agradecemos enormemente. En esas presentaciones de talla grande hay tiendas (boutique) para ampliar las presentaciones”, comenta.

Cabe destacar que en muchas ocasiones las tiendas se incluyen ante la falta de diversas opciones de diseñador para mujeres y hombres de talla grande.

La empresaria también destacó que las boutiques compran a proveedores internacionales que le suministran mercancía a muchas otras tiendas, tanto en línea como físicas.

“Lo que no puede ocurrir y no es aceptable, es que un diseñador presente diseños comerciales como suyos y en eso ha sido exigente San Juan Moda. Cada diseñador es responsable de acatar las reglas que nos presenta San Juan Moda para poder presentarnos y mantenernos dentro de la plataforma. Por lo tanto San Juan Moda nos ha indicado que no permitirán que se presenten piezas que no sean de diseñadores y que las mismas tendrán que ser presentadas previamente antes del desfile”, añade Rivera.

San Juan Moda continúa esta noche con los desfiles de Urica, Juan Carlos Collazo, Sonia Rivera y una presentación de trajes de baño de marcas como Maripily, Alma Brava by Jon John y Les Cubi Moda.

Mañana llegarán a la pasarelas las propuestas de David Antonio, José Raúl, Rubén Darío, Lisa Thon y Rodner Figueroa, culminando el evento el sábado con la presentación de lo nuevo de Luis Antonio.