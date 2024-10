Supermodelo Joan Smalls denuncia que fue llamada “puertorriqueña estúpida” en agencia IMG

No es la primera vez que la modelo puertorriqueña Joan Smalls denuncia el racismo que ha vivido en carne propia dentro de la industria de la moda. Esta mañana no fue la excepción cuando volvió a “levantar su voz” a través de su cuenta de Instagram a sus más de 6 millones de seguidores.

“Estoy sumamemte orgullosa del ser humano multirracial que soy. Estoy profundamente preocupada y ofendida por el comentario racista hecho contra mí por un “Senior Manager” de @imgmodels. Su comentario acerca de que soy una “puertorriqueña tonta” es inaceptable y no tiene cabida en las interacciones profesionales. Esta no es la primera vez que me lanzan un comentario racista. Al comienzo de mi carrera, otro agente parisino me llamó la palabra N. Y cito “ Karl Lagerfeld nunca contrataría a un N** para su campaña”... Porque confirmé la campaña de Chanel. Esas palabras todavía me persiguen”, expresó la destacada modelo, que comenzó a saborear el éxito internacional en 2007 tras firmar con la agencia neoyorquina Elite Model Management.

“Ya no puedo tolerar permanecer en silencio sobre el odio y la discriminación dentro de una industria que dice ser inclusiva y de mente abierta y, en cambio, discutirlo solo en privado con amigos y familiares. Me niego a ser víctima de discursos de odio y permitir que comportamientos tan dañinos sigan persistiendo con tanta audacia en privado. Conozca a los llamados revolucionarios de la industria, quienes supuestamente están derribando barreras y redefiniendo la inclusión, o al menos eso es lo que sus publicistas siguen diciéndonos. El racismo y la discriminación no tienen justificación y no toleraré un lenguaje tan abusivo dirigido a mi origen étnico e inteligencia. Este tipo de comportamiento intolerante es doloroso y no tiene cabida en nuestra sociedad. Pido una investigación completa sobre este incidente y espero que se tomen las medidas disciplinarias adecuadas contra el agente responsable. Todas las personas merecen ser tratadas con dignidad y respeto, independientemente de su raza u origen. No guardaré silencio ante esta injusticia y espero que esto sirva como una llamada de atención para una mejor capacitación y rendición de cuentas en torno a cuestiones de diversidad e inclusión. ¿Cuándo terminará esta injusticia?”, concluyó de manera contundente su mensaje la modelo que en 2010, se catapultó tras convertirse en el rostro de la firma Gucci.