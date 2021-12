En los 20 años que Miriam Budet lleva en la industria de la moda ha logrado posicionarse como una de las diseñadoras que mejor maneja el estilo “sporty chic” en la isla. Esta forma de vestir mezcla lo casual con lo moderno y hace que quien lo lleva se vea cómoda y sofisticada a la vez.

No ha sido un trabajo fácil y a Budet le ha tomado tiempo y esfuerzo ir depurando ese estilo que se ha convertido en el sello de su marca. Sin embargo, su mente creativa no se ha quedado detenida ahí y, tomando en cuenta la manera que a muchos le ha cambiado el estilo de vida a raíz de la pandemia, acaba de lanzar una colección puramente deportiva a la que ha llamado “Vida”.

“Esta es una minicolección, es una cápsula. Cumplo 20 años de carrera este año y, aunque quería hacer un desfile, nuestra vida ha cambiado. Entonces decidí que, por el momento, iba a hacer algo que se ajustara más a la manera en la que vivimos hoy día”, destaca Budet.

La diseñadora explica que optó por el nombre de “Vida” porque la vida ha cambiado y en ese proceso de adaptación se está utilizando mucho el “activewear”.

“Es una colección de ocho piezas que se pueden combinar entre sí o llevarla con otras prendas de vestir. Me gusta porque puedes ‘dress up or dress down’ dependiendo de los zapatos, los accesorios y hasta las demás piezas con las que las combines. Por ejemplo, añadí ‘leggins’ porque no solamente los usas para hacer ejercicios, sino que funcionan para hacer compra y realizar actividades cotidianas”, menciona.

Una pieza importante es el “windbreaker jacket”. Por años, el estilo de Budet se ha caracterizado por una pieza que renueva cada temporada, pero que no deja fuera de sus colecciones y es el “bomber jacket”. En esta ocasión, decidió darle un giro más casual y deportivo.

“La colección está pensada para que estos cuatro colores que se utilizan en las ocho piezas puedan combinarse entre ellas y a la vez con el ‘windbreaker’. Además, hicimos un ‘cheetah print’ y trabajamos piezas ‘oversize’. En total son cuatro ‘sets’ que puedes combinar para lograr ‘looks’ diferentes que puedes llevar con un bulto en plástico que hicimos en los cuatro colores”, detalla Budet.

Las piezas se venden a través de miriamnbudet.com y llegan a tu hogar en una bolsa de tela que lleva impresa las instrucciones de lavado y que, a la vez, puedes poner en la lavadora para que la ropa se mantenga en mejor estado por más tiempo.

En las fotos promocionales de “Vida” se destacan modelos con diferentes cuerpos. Esto se debe a que, luego de la transformación física de la diseñadora tras perder 60 libras de peso, tiene más conciencia sobre la realidad de que hay diversos tipos de siluetas saludables y la moda debe proveer opciones para ellas.

Además, el calzado deportivo que complementa la ropa es parte del negocio de uno de sus hijos, Isaac Mercado Budet. El joven de 17 años ha comenzado a emprender a través de Modo Pro Sneakers, una tienda a través de Instagram que se complementa con un canal de YouTube donde ofrece información valiosa para los amantes de los tenis.