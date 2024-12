Lo que debes tener en cuenta al enviar tarjetas de Navidad según una experta en etiqueta

Enviar tarjetas de Navidad es una tradición encantadora que nunca pasa de moda. ¿Quién no disfruta recibir un sobre con un mensaje cálido en estas fechas? Pero, siendo honestos, no basta con escribir “Feliz Navidad” y ya.

¿Está bien enviar tarjetas navideñas a quienes no la celebran?

Si puedes enviar una tarjeta específica para la festividad que celebran tus amigos de otra cultura en esta época del año, genial. Pero no te estreses por ello. “Envía lo que te resuene”, le dice Swann a Parade . “Si celebras la Navidad, envía alegría navideña. Si no celebras la Navidad y prefieres enviar Felices Fiestas, entonces envía eso. Pero no te pongas en apuros. No tienes que comprar tres juegos de tarjetas”, explicó.