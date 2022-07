La firma española UNOde50 presenta una nueva colección de joyas únicas y artesanales, que ponen el foco en su espíritu creativo y en la acostumbrada vocación artística de la marca.

Junto a su colección de clásicos atemporales, que lucen mujeres y hombres de todo el mundo, la marca renueva varias veces al año su catálogo con nuevas piezas que surgen del imaginario de José Azulay, director creativo de la firma.

MAGNETIC, su propuesta más colorida para este verano, busca resaltar las características diferenciales de cada persona y destaca lo que las hace brillar entre la multitud. Las piezas con baño de plata, que se confeccionan íntegramente en sus talleres en Madrid, expresan la alegría de vivir, la ingenuidad, el positivismo o la diversidad a través de la amazonita natural y de cristales artesanales en tonos coral, rosa y turquesa.

Collar Flashy, parte de la colección Magnetic de UNOde50. (Suministrada)

Además, el cuero toma protagonismo de una forma orgánica. Para Azulay, este material representa lo primigenio, el origen de los tiempos y el principio de la vida: es la naturaleza en su estado primitivo.

En UNOde50 se utilizan exclusivamente pieles de vacuno de alta calidad. Además, estas son de procedencia española e italiana y curtidas especialmente para la marca. MAGNETIC también cuenta con piezas con baño de oro, donde toma especial relevancia la perla, que nos traslada a lo puro, lo natural y singular.

Pulsera Lolita, parte de la colección Magnetic de UNOde50. (Suministrada)

Una combinación que gusta, especialmente, a los clientes de la marca en Puerto Rico, que recurren a sus colecciones para potenciar su estilo personal.

Sin duda, cada joya lleva un poco de su creatividad y pasión. “Algunas personas me han sugerido que fabrique fuera de España, en China o en algún país asiático, pero a todos les he contestado lo mismo: que este producto es especial y tiene un ADN español. Es cierto que si lo fabrico en esos países me ahorraría muchos quebraderos de cabeza y mucho dinero, pero mis diseños perderían su magia, personalidad y encanto”, señaló Azulay.

Nacida en Madrid a finales de los años noventa, UNOde50 surgió como una respuesta a la necesidad de encontrar un estilo de joyería que rompiese con lo existente.

Pulsera Flashy, parte de la colección Magnetic de UNOde50. (Suministrada)

Las primeras colecciones de la marca estaban formadas únicamente por 50 unidades de cada diseño. Sin embargo, este compromiso con la calidad, la exclusividad y el éxito internacional, obligó a la marca a evolucionar. Actualmente, UNOde50 continúa produciendo artesanalmente todas sus piezas como si fuesen únicas y presenta, además, ediciones limitadas a 50 unidades con cada colección como vínculo permanente con sus orígenes. Durante la fabricación de las piezas, se utiliza una aleación de metales que se ha convertido en parte del secreto de su éxito.

Esta aleación, bañada en oro o plata, permite materializar mejor sus diseños exclusivos, y aporta una textura manual que es particular y distintiva. Asimismo, confiere a las piezas una plasticidad y unas formas originales. Además, permite conseguir grandes volúmenes con poco peso.

Pendientes Femme Fatale, parte de la colección Magnetic de UNOde50. (Suministrada)

Las formas irregulares y orgánicas se han convertido en uno de los rasgos distintivos y característicos de las creaciones de UNOde50. MAGNETIC recoge toda esa herencia y la plasma en joyas ideales para ser el centro de atención de todas las miradas y construye, desde looks más casuales y veraniegos, hasta los más sofisticados y elegantes.

