Los televidentes quedarían fríos cuando la bella Julia, la eterna “Pretty Woman”, confesó sin reparos que no usa desodorante y que luce los vellos bajo el brazo tal como le dicta la naturaleza y, me imagino que su real gana. Entrevistada por Oprah Winfrey, la protagonista de “Notting Hill” comentó recientemente que a su regreso al Reino Unido (1999) para la presentación de la cinta junto a Hugh Grant, saludó mano en alto a los ingleses que a su vez no podían creer lo que veían. La actriz asomó “la carta” que llevaba debajo de la manga.