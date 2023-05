La alfombra estrellada de la Met Gala ardió con la alta costura vintage cuando Dua Lipa desfiló con un vestido de Chanel del archivo de la casa de modas y Nicole Kidman eligió un look que el mismo Karl Lagerfeld le hizo hace 20 años.

Pero la elegancia no fue del todo el sello distintivo de la velada. Jared Leto se vistió como Choupette, la querida gata esponjosa de Lagerfeld, la homenajeada de la noche. Lil Nas X se vistió de gato por completo con cristales de Pat McGrath y Dior Men.

Y hubo algunos bombazos: Serena Williams lució un look flapper de Gucci cuando anunció que está embarazada de su segundo hijo.

Lipa, copresidenta de la gala, lució un diamante de Tiffany & Co. alrededor de su cuello que calificó de “muy especial”. El vestido color crema de la cantante, de Chanel de 1992, también fue “muy, muy especial” ya que ha estado en sus moodboards, dijo.

Claudia Schiffer usó el vestido en la pasarela para su debut, aunque el suyo tenía un sombrero a juego. El collar de Lipa en platino incluía un diamante central de más de 200 quilates.

Nicole Kidman dijo que fue Lagerfeld quien encendió su chispa en la moda. Llevaba un vestido rosa pálido creado por Lagerfeld para un comercial de Chanel No. 5 que protagonizó. Está adornado con 3,000 cristales plateados para el anuncio dirigido por Baz Luhrmann.

“Estoy muy agradecida de usarlo”, dijo a The Associated Press. “Él era una parte tan importante de mi vida, al igual que todo su equipo. Él fue quien realmente me guió... en términos de mi amor por la moda”.

Kidman completó su look con diamantes de Harry Winston.

Kim Kardashian, por su parte, optó por bucles y bucles de perlas por todo su look Schiaparelli. Y Nikki Minaj se vistió de rosa, completa con una pieza de plumas en la cabeza. Brittney Griner usó un suave traje de rubor de Calvin Klein, quien también vistió a su esposa, Cherelle Griner, con un elegante vestido sin tirantes casi del mismo color.

Muchos en la multitud de 400 contaron a Lagerfeld como amigo o trabajaron con él en Chanel, Fendi, Chloe o alguna de las otras casas de moda donde creó durante una carrera que abarcó más de 60 años.

Muchos de los invitados vistieron de negro para caminar por la alfombra inusual en un diseño lineal. Era un color que Lagerfeld usaba casi exclusivamente. Los combos en blanco y negro también abundaron.

Gigi Hadid lució Givenchy en negro con plumas, cintura caída y cola transparente en tul. Se necesitaron más de 300 horas para hacerlo. Kendall Jenner también estaba de negro, sin pantalones. Llevaba un leotardo brillante con mangas largas que tiene piezas que se doblan como un tren. En sus pies calzaba unas altísimas botas negras, todo cortesía de Marc Jacobs.

El cuello blanco alto de Jenner fue un guiño a los que usó Lagerfeld. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo alta.

Entre ellos estaba Rita Ora con una mirada deslumbrante de un peekaboo puro de Prabal Gurung. Era de tul de seda negro con detalles de corsé y drapeado sexy en gasa de seda.

Margot Robbie, quien protagoniza la película de acción real “Barbie” de este verano, usó un look de Chanel de 1993 en negro que Cindy Crawford usó por primera vez en una pasarela. Robbie dijo que ella fue la última embajadora de Chanel en ser seleccionada por Lagerfeld.

“Me siento muy bien en eso. Es un honor”, dijo.

La gala a la que solo se puede acceder con invitación recaudó 17.4 millones de dólares el año pasado para el Costume Institute del museo, un departamento autofinanciado con un presupuesto que depende del asunto de la lista A. El precio de asistir subió este año a $300,000 por mesa y $50,000 por boleto sencillo.

La autora intelectual de la gala, Anna Wintour, una amiga cercana de Lagerfeld que se inscribió por primera vez en el evento en 1995, pidió a los invitados de la moda, el cine, la música, el teatro, los deportes, la tecnología y las redes sociales que se vistieran “en honor a Karl”. timón en 1999.

La fiesta, que la publicista de moda Eleanor Lambert ideó en 1948, coincide con la exitosa exhibición de primavera del Instituto del Traje: “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”.

La moda estadounidense fue la vibra del año pasado. Siguió el glamour dorado y la corbata blanca. El campamento fue el tema en 2019, produciendo lo que se considera una de las exhibiciones de vestimenta más extravagantes por parte de la multitud de celebridades.

Lagerfeld trabajó para Chanel, Fendi, Chloé, Jean Patou, Balmain, su propia marca y más.

Los cinco anfitriones de este año incluyen a Wintour, como de costumbre, y también a Michaela Coel, la embajadora de Chanel desde hace mucho tiempo, Penélope Cruz, y la superestrella del tenis recientemente retirada, Roger Federer.

Cruz parecía una novia con una capucha transparente en su vestido blanco con cinturón de Chanel y detalles plateados de la colección de alta costura primavera/verano de 1988.

Cuando se le preguntó cómo llegó a ser copresidente de Met Gala, Federer dijo que es útil conocer a Wintour. Dijo que tiene sentido que los atletas estén en la gala porque se han convertido en una parte más importante del mundo de la moda en los últimos años.

“Creo que los deportistas se han puesto cada vez más de moda”, dijo Federer a la AP. “Somos afortunados de estar en las portadas con mucha más frecuencia hoy en día. Antes siempre eran las modelos, la gente guapa, no los deportistas”.

También estuvo representada Fendi, donde Lagerfeld trabajó durante más de 20 años. Suki Waterhouse lució un diseño Fendi 2019 de Lagerfeld en tul de seda y delicadas flores y pájaros en paneles transparentes.

La creadora de “Abbott Elementary” Quinta Brunson conoce su moda y estudió antes de esta, su primera Met Gala. El escritor y actor dijo que su vestido se inspiró en una pieza de una colección de Lagerfeld de 1992, mientras que su cabello se inspiró en uno de sus desfiles de 2003.

Cuando se le preguntó cómo se sentía al asistir a su primera Met Gala, Brunson dijo: “Estoy sin palabras. Estoy realmente feliz de estar aquí”.

Se rumoreaba que la gata de Lagerfeld, Choupette, asistiría, pero sus humanos publicaron en Instagram más temprano ese día que la felina de 11 años se quedaba en París. La capucha con orejas de gato de Doja Cat sobre un vestido blanco brillante y con cuentas plateadas era una oda. Llevaba prótesis que le daban una cara felina y garras.

Chloe Fineman llevó un bolso con forma de gato y Emma Chamberlain usó “Choupette blue”, un tono azul claro creado por Lagerfeld. James Corden también apareció en la sombra.

En cuanto a Leto, cambió su disfraz de gato por una capa negra.