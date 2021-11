Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Más allá de las tendencias que presenta, cada colección de Miriam Budet suele estar ligada a temas relacionados con su fe religiosa. Ahora, cuando se prepara para regresar por tercera temporada consecutiva a la semana de la Moda de París el próximo 27 de febrero a las 11:00 a.m. (6:00 a.m. hora de Puerto Rico), la diseñadora boricua llama a su nueva propuesta S23, pues está inspirada en el mensaje del Salmo 23. Este es uno de los pasajes bíblicos más conocidos por su mensaje profundo y a la vez reconfortante. “Siempre trabajo inspirándome con las cosas que me pasan en el diario vivir y en este tiempo, el Salmo 23, que casi todo el mundo conoce, tomó un giro diferente. Dice: ‘Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me confortará’. El salmo primero habla de lo que Dios es para la persona”, explica.