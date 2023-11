La próxima vez que pases frente a la tienda Victoria’s Secret detente a ver las vitrinas y allí verás a una diversidad de fotos, pero enfócate en la de una joven de cabello rubio y una sonrisa que denota mucha alegría. Esa modelo es la puertorriqueña Mía Blakeman, quien forma parte de la campaña navideña de Pink, la subdivisión más juvenil de la reconocida línea de lencería.

“Estoy tan emocionada que todavía no me lo creo. Pero quiero que esto sirva de inspiración para otras personas que quieran lograrlo. No soy la modelo más alta, vivo en una isla pequeña y no tengo representación fuera de Puerto Rico y nada de eso fue un impedimento. Pienso que, con la consistencia, el trabajo y la manifestación uno puede lograr lo que sueña”, menciona.

Mía pertenece al grupo de modelos de la agencia Element Model & Talent Management, de la empresaria Ann La Place. Fue la también modelo quien le comunicó que las personas a cargo de la campaña navideña de Pink la habían contactado para conocer el talento puertorriqueño y así llegaron hasta la joven. No hubo un llamado para audición, sino que fue seleccionada directamente con sólo ver sus trabajos.

“Es una oportunidad que no llega todos los días. Trabajarlo desde Puerto Rico es un logro para la agencia y para el modelaje en Puerto Rico, porque regularmente las modelos que hacen estas campañas y son puertorriqueñas están localizadas en Estados Unidos y tienen agencias en Nueva York, en Miami. Hay modelos puertorriqueñas, como Ann Marie Kortright, Joan Smalls, que han hecho catálogos de Victoria’s Secret y han hecho las campañas de ellos, pero nunca había sido una modelo ‘bookeada’ directamente de una agencia en Puerto Rico y que está radicada aquí, que no tiene representación en Estados Unidos”, destaca La Place.

Al recibir la noticia, Mía recuerda que lloró de felicidad, como pocas veces lo ha hecho. Se lo comunicó a su mamá, a su novio y a los amigos más cercanos.

Estuvo varios meses esperando hasta que recibió la llamada para citarla en Nueva York donde se llevaría a cabo la sesión fotográfica.

“Nunca había ido a Nueva York a modelar y era un gran sueño. Tuvimos un día de ‘fitting’ y un día entero de fotos. El día de las fotos fue largo nunca tuve un break, pero la emoción que tenía era tanta que no había espacio para pensar en el cansancio. El estudio tenía una vista hermosa. Cada detalle de ese día fue tan especial”, recuerda la joven que en todo momento ha estado respaldada por Element.

Para Mía este es un sueño hecho realidad y verse en la vitrina y en el interior de la tienda le trae muchos recuerdos. Por ejemplo, hacer “pijama parties” para ver el desfile de moda que realizaba la marca y hasta la vez que llegó hasta Plaza Las Américas para conocer a Adriana Lima, uno de los ángeles de Victoria’s Secret, cuando la marca abrió su primera tienda en la isla en el centro comercial Plaza Las Américas.

“Puedo hablar por casi todas las modelos mi generación que nos criamos viendo el Victoria’s Secret Fashion Show y decir que ese es nuestro gran sueño”, asegura con gran emoción.

Durante su estadía en la ciudad de Nueva York, el mismo equipo de Victoria’s Secret concertó una reunión entre Mía y una reconocida agencia de modelos internacional. Por el momento, espera que esta oportunidad abra otras puertas en el mundo del modelaje, pero mientras tanto sigue con su cargada agenda.

Entre sus dos pasiones

Como modelo, Mía ha participado en las pasarelas de los diseñadores más reconocidos a nivel local. Además, ha trabajado en campañas publicitarias de clientes como la diseñadora Paola Baella, Herbal Essences, Gatsby, Leonardo Fifth Avenue, Ruedo Vintage y Valija Gitana.

Pero las pasiones de Mía están divididas entre el modelaje y la actuación. A principios de este año, la egresada del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, en México, demostró sus cualidades como actriz en la primera serie boricua para Disney Plus, “Gina Yei”, en la que interpretó el personaje de “Amy”.

Antes de la realización de la sesión fotográfica de la campaña de Victoria’s Secret y participó en el rodaje de una película, ahora se encuentra grabando una serie y luego entrará a formar parte del elenco de otro filme.

Para la joven que contraerá matrimonio el próximo mes de enero el 2023 ha sido un año lleno de trabajo, lo que la lleva a cumplir sus metas y sueños, además de alcanzar esa meta que siempre ha sido “representar a Puerto Rico fuera de la isla”.