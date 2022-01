Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Si todavía no te has animado a dejar la plancha, el 2011 es momento para que te liberes de esta tarea y luzcas tu cabello ondulado con un aspecto más natural y relajado, porque ésta será la tendencia más fuerte en estilo para el 2011. Beyonce y Sarah Jessica Parker, quienes no tienen reparos en mostrar sus rizos en todas partes, ya lo han hecho.