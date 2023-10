Luego de una década de éxitos y la distribución de las famosas pulseras BuDhaGirl a través de todo el mundo, su creadora, Jessica Jesse, sigue firme en su propósito de demostrar que la joyería, además de por su belleza, se puede llevar con una buena intención.

Jesse es una practicante de artes contemplativas que en el 2013 creó una marca que tiene la misión de inspirar a las personas a conectarse conscientemente consigo mismas en lo que cataloga como Mindful Glamour. Porque para ella, la atención plena y el glamour pueden coexistir.

La idea de crear la línea comenzó en un viaje a Tailandia, donde Jesse visitó varios monasterios y al dar aportaciones a modo de caridad, ellos le daban una pulsera a cambio. Al regresar a su hogar tenía “una colección de pulseras” que gustaron mucho entre sus más allegados.

“Después, por una situación familiar con mi hijo, pude ver que la meditación y los momentos de contemplación pequeños durante el día ayudan al cerebro como a integrarse. Esos momentos dan gran paz, tranquilidad y serenidad a las personas y se me ocurrió hacer un ritual con las pulseras. Ahí casamos las pulseras que son ‘fashionable’, muy bonitas con un ritual. Cada vez que colocas una, es una intención. El ritual de la noche al quitarlas es dar gracias por lo que has recibido ese día. A veces no nos tomamos el tiempo para ver esas cosas pequeñas buenas que nos pasan y que son importantes”, explica la empresaria que está de visita en la isla.

PUBLICIDAD

Variedad de colores en los que vienen las famosas pulseras. (David Villafañe/Staff)

Para Jesse cada intención que se pone con cada pulsera de las nueve que trae el “set” permite que la persona tenga presente lo que es realmente importante en su vida. Verlas durante el día es tener un recordatorio sobre la afirmación que se hizo en la mañana y esa intención que desea que se cumpla.

“En un momento me di cuenta de que tener felicidad en cada día, buscar ese momento de felicidad cada día es súper importante. Todos tenemos listas de cosas que hacer cada día, trabajo, familia y a veces no tenemos tiempo de ver qué ritual es bueno para nosotros, qué nos hace sentir una conexión con nosotros mismos, con el medioambiente y con el mundo. Si no tienes esos tiempos de rituales es muy difícil”.

Inicialmente, las pulseras se vendían a través de la tienda en línea de la marca, pero su popularidad creció alrededor del mundo y fue cuando decidieron establecer puntos de venta. Ante la gran demanda, comenzaron a realizar nuevos modelos con piedras y cristales, sin dejar a un lado el estilo original.

En Puerto Rico la marca BuDhaGirl se encuentra en Novus y Galería. La empresaria residente en Texas señala que la isla ha sido un mercado importante para la compañía.

Ante la gran demanda de las pulseras, comenzaron a realizar nuevos modelos con piedras y cristales, sin dejar a un lado el estilo original. (David Villafañe/Staff)

“Cuando empezamos a recibir las órdenes que nos hacía Novus, una de las cosas que vimos es que la gente de Puerto Rico sabe vivir el día, el momento. Tienen un espíritu muy alegre y cálido. Además, a la gente le gusta vestirse bien, le gusta el color y disfrutar del mar. Para ellos estas pulseras son fabulosas porque las pueden llevar a la playa y así hay varias razones por la que Puerto Rico es tan exitoso para nosotros”, señala Jesse quien adelantó que la próxima semana lanzan al mercado un vino espumoso.

PUBLICIDAD

Ante las imitaciones

Como ocurre con muchos artículos cuando ganan popularidad, las pulseras tipo “bangle” de BuDhaGirl han sido imitadas en su diseño, aunque Jesse menciona que su esencia y calidad no pueden copiarse.

No obstante, Jesse explica cómo distinguir una copia de una verdadera BuDahGirl.

“Hay una cuenta que une el filamento de plástico y dice BuDhaGirl y Serenity Prayer. También hay una línea zig zag y unos puntitos. Es una cuenta que yo diseñé porque la vida no es una línea recta, tenemos altas y baja y en cada momento tenemos que estar presente. El punto es lo que llaman los hindúes, el bindi, que trata sobre la habilidad de enfocarse para comprender las cosas. Siempre hay que estar presente porque siempre aprendemos de las experiencias”, especifica.

Además, las imitaciones se confeccionan con materiales tóxicos, contrario a las originales que pasan por manos de más de 20 artesanos tailandeses que se aseguran de que el producto alcance las condiciones óptimas de calidad.