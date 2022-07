El escritor, empresario y orador canadiense, T. Harv Eker, afirmó en una ocasión que “el secreto del éxito no es tratar de evitar los problemas, ni deshacerte de ellos; tampoco acobardarte de ellos. El secreto es crecer tú de forma que seas más grande que cualquier problema”.

A lo largo de la historia, innumerables figuras ilustran lo anterior: Beethoven, Steve Jobs, Christine Lagarde y Kamala Harris, son solo cuatro de los muchos ejemplos. Cada uno experimentó grandes dificultades en algún tramo de sus vidas. Esto, a su vez, los condujo a tomar riesgos hasta encontrarse con el éxito.

A la atleta, modelo y empresaria puertorriqueña, Rebeca Valentín, también le pasó. En medio de uno de los momentos más complicados que le ha tocado vivir, la propietaria de GRAD°S, compañía dedicada al mercadeo digital, emprendió la búsqueda de una experiencia que la motivara. Un día, mientras conversaba con un amigo, la joven natural de Bayamón escuchó el nombre del programa que, sin saberlo, más adelante le cambiaría la vida: “Exatlón Estados Unidos”.

PUBLICIDAD

Traje maxi estampado, de Never Overdressed; y accesorios de Zara. (Nolan Rivera)

“Siempre he sido una persona muy competitiva, me encanta la adrenalina. Desde que comenzó el año pasado yo dije quiero ‘back to the road’ (volver al camino), volver a mis raíces, volver a mi esencia. Y lo trabajé. Siempre se me quedó esa fecha, 16 de mayo de 2021. Era la fecha límite para llenar la solicitud. Sin decirle nada a nadie, lo llené todo y lo envié”, contó la joven de 27 años mientras modelaba algunas de las tendencias para este verano, en exclusiva para Magacín.

Conducido por el periodista de deportes de Telemundo, Frederik Oldenburg, la sexta temporada de “La competencia más feroz del planeta” arrancó el pasado 17 de enero y entre los Contendientes había un lugar para Valentín. Sin expectativas, pero con determinación de sobra, la egresada de la Universidad Interamericana de Puerto Rico se fijó dejar una huella en el “reality show” que ya ha sido conquistado por dos boricuas: Valeria Sofía Rodríguez y Jeyvier Cintrón.

Para su sorpresa, según contó quien se define como una persona valiente, resiliente y orgullosa de ser puertorriqueña, llegó hasta la semana 15 de 16 que duró “Exatlón Estados Unidos”. Esto, la apasionada del turismo interno, no se lo atribuye a un golpe de suerte ni nada similar, sino al esfuerzo y a sus muchos años dedicados al deporte.

Conjunto de “top” y pantalón con sombrero lila, de Never Overdressed; cartera, de Mango; y accesorios, de Paola Baella. (Nolan Rivera)

“Yo sabía que iba a sorprender a muchas personas, incluso hasta a mis padres. Desde pequeña he sido lanzada y arriesgada. Sabía que, aunque no pudiese hacer algo, lo iba a intentar hasta que me saliera, así que estoy muy satisfecha con mi desempeño a pesar de las lesiones, mis citas para tratamiento, recuperación y una posible operación”, manifestó la gran amiga de Lupita Gavilanes y Alicia Beltrán, también egresadas de la sexta temporada de “Exatlón Estados Unidos”.

PUBLICIDAD

Elige los tenis y los circuitos

Lejos de la idea de renunciar a las pasarelas y campañas publicitarias, Valentín afirmó que, por el momento, se enfocará en los tenis y los circuitos. Asimismo, apuntó que al igual que concursantes de otras temporadas, le gustaría regresar a las arenas de “Exatlón Estados Unidos”, ubicadas a orillas del Río Chavón en República Dominicana.

“Es algo que quiero que vuelva a surgir, algo que quiero volver a vivir, una experiencia increíble. No puedo decirte que dejaría los tacos y el modelaje para siempre porque me encanta también ese lado de posar, modelar y estar frente a las cámaras”, dijo quien cuenta con una vasta trayectoria en los certámenes de belleza y televisión.

Su carrera comenzó a los 14 años cuando ocupó un lugar en el “top 5″ del concurso de una revista de moda. A través de esa plataforma conoció su actual agencia, Element Model Management, donde colabora desde hace 10 años. En el 2011 ganó su primer título al quedar tercera finalista en Miss Teen International, que tuvo lugar en Costa Rica y luego, el mismo año, ostentó el título de Miss Supermodel International.

“He logrado hacer varias revistas, varias portadas de revistas locales e internacionales, he tenido el privilegio de hacer campañas nacionales e internacionales y grabado anuncios desde mis 15 años para marcas como el Departamento de la Familia, Coca-Cola, Claro Puerto Rico, entre otros”, detalló mientras añadía que nunca ha desistido al sueño de llegar a la televisión.

PUBLICIDAD

Antes de obtener su bachillerato, en el 2014, se destacó como segunda finalista en Miss Mundo Puerto Rico. Esto le permitió llegar hasta Tailandia para representar la isla en Miss Grand International y entrar al cuadro de las 20 semifinalistas. Su mayor sueño se cumplió en el 2019 cuando fue seleccionada como la candidata del pueblo de Dorado en Miss Universe Puerto Rico. Su nombre se mencionó en el “Top 5″ del concurso nacional y fue recipiente del premio a Mejor Piel otorgado por L’Oreal.

Entre sus trabajos más recientes se encuentra la aparición en la película “Misión Panamá” donde actuaron Cole Hauser y Mel Gibson.

Una vida ligada a los deportes

Gracias al ejemplo de sus dos hermanos -Félix y Ricardo- la apodada “mujer maravilla” por su gran parecido a la actriz israelí Gal Gadot, se considera una persona “atlética”. Esto provocó que desde sus nueve años practicara y se destacara en varias disciplinas.

“A esa edad (nueve años) comienzo a jugar baloncesto. En mi escuela elemental hice todos los deportes: desde voleibol, pelota, atletismo, baloncesto, natación y soccer. Tuve que ponerle un ‘stop’ justo cuando salí de escuela superior porque en la universidad no podía con ese compromiso de tener el modelaje y tener mi beca que me habían otorgado por deportes. No podía con tanto encima porque en algo iba a fallar. Pero nunca dejé de estar activa. Siempre me encontraba con mis amigas para un jueguito de baloncesto”, sostuvo quien formó parte del único equipo femenino que ha logrado conquistar la Copa de El Nuevo Día y McDonald’s, el Colegio Carmen Sol de Bayamón en 2009.

PUBLICIDAD

Valentín también ha formado parte del equipo de Flamingo Hills y las Vaqueras de Bayamón.

Antes de continuar con su sesión fotográfica, le preguntamos a la modelo sobre la pieza que no puede faltar en su clóset. Sin tomar tiempo para pensarlo, expresó que “un ‘bodysuit’. Me encanta estar en ‘bodysuits’ y tenis. Unos Nike, de seguro, van a estar en mi clóset. Igual que casi todo mi clóset es negro. Me he esforzado por comprar cosas de colores, pero si surge una invitación sorpresa o algo inesperado, siempre voy a agarrar algo negro y probablemente sea un ‘bodysuit’ negro”, exclamó entre risas.