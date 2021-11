Tras una pausa de 12 años, el diseñador José Manuel Bou regresa a la pasarela con una colección de alta costura a la que ha llamado “Volver” y que presentará este sábado, 20 de noviembre.

“Es una colección compuesta por piezas muy bien terminadas y con unos detalles de alta costura impecables. Es ropa que puede usarse todo el año, indistintamente de la temporada. Mi interés es que las damas no tengan miedo de adquirir una de ellas. ¡Al contrario! que el diseño que seleccionen complemente a la perfección su personalidad y su seguridad en sí mismas”, destacó Bou.

En esta ocasión, Bou propone una alta costura que puede utilizarse en el diario vivir, en esos eventos que requieren elegancia y sofisticación sin esconder ni opacar a quien luzca uno de sus diseños. Para lograrlo, utiliza textiles como el crepé, el chantún y el raso de seda, aparte del encaje bordado. Estos serán los protagonistas de “Volver”.

PUBLICIDAD

En cuanto a colores, la sutileza del gris se complementa con la formalidad que propone el azul marino, mientras que el clásico negro adquiere una nueva dimensión en piezas dinámicas y funcionales. El toque festivo de este pase de moda lo otorga el rojo, color por excelencia en los eventos de fin de año.

Entre los elementos que no faltarán estarán las plumas, las lentejuelas y aplicaciones minuciosamente recamadas a mano complementan a la perfección esta propuesta.

Cabe destacar que durante todo este tiempo, Bou no se ha desligado de su gran pasión, pues se ha mantenido activo creando piezas únicas a su clientela y, sobre todo, destacándose en la confección de los uniformes para la práctica de equitación, logrando el equilibrio perfecto entre la moda y el atuendo deportivo que tiene que cumplir muchas especificaciones.

“Este regreso es significativo porque sirve para afianzar el lugar que siempre he ocupado en la alta costura nacional. Aunque distante de los desfiles, nunca he dejado de trabajar en lo que verdaderamente me apasiona y que he defendido a capa y espada a través de más de 35 años de trayectoria. Diseñador es aquel cuyas creaciones pasan por sus manos de principio a fin, desde idear el concepto y esbozarlo en un diseño hasta realizar las terminaciones a mano, esas que son trabajadas con aguja e hilo y en las que se ponen el alma, la vida y el corazón”, puntualizó.

El desfile será este sábado, 20 de noviembre, a las 8:00 p.m., en Auto Gallery, en Caguas.