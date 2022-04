A una semana de la celebración del Día de las Madres, seguramente estarás buscando ese detalle para agradar a esas mujeres especiales en tu vida.

A continuación, compartimos algunas actividades en las que puedes encontrar una variedad de regalos.

1. I Love Mami Pop Up Shop

El sábado, 30 de abril, el Museo de Arte y Diseño de Miramar (MADMi), en colaboración con el colectivo de mujeres empresarias puertorriqueñas Modo Consciente, llevará a cabo por segundo año consecutivo este mercado en las instalaciones del Museo. El evento libre de costo se extenderá de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Durante el evento las personas podrán adquirir mercancía completamente diseñada en Puerto Rico, incluyendo ropa de niños, mujeres y caballeros, zapatos, joyería, trajes de baño y artículos de cuidado personal, flores y plantas, entre otros productos de las siguientes marcas del colectivo: Aida, AO Studio, Clorofila, Concalma, Hola Forastera, Isleñas, Luca, Marimu, Materia Madura, Muns, Sally Torres Vega, Sauca Botanicals, Vigo y Yayi, entre otras.

2. Bazar Empresarial del Día de las Madres

Un junte de emprendedores locales organizado por el Centro para Puerto Rico de la Fundación Sila M. Calderón. Para disfrutar del bazar puedes pasar por el segundo piso de Plaza Las Américas (frente a Banana Republic) este sábado y domingo a partir de las 10:00 a.m.

3. Pop-Up I Love my Mama Get Together

Este evento será este domingo, 1 de mayo de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en Calle Sol 207, en el Viejo San Juan. Participarán marcas locales como le Tropique, Ana María Mariana, Verónika Pagán y 678.

4. Little Ones Paris Trunk Show

Este sábado 30 de abril, a partir de las 11 am en Reinhold Jewelers Plaza Las Américas te invita a un exclusivo evento en el que conocerás esta línea francesa y escoger un regalo personalizado para mamá. Little Ones Paris constan de seis diamantes, cortados en forma de niña o niño, hechas con oro amarillo, rosa o blanco.

5. The Market Brunch

La segunda edición de The Market Brunch organizada por Unbox se llevará a cabo este domingo de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. en la Concha Resort. Disfrutarás de un día de compras de marcas locales aderezada por música en vivo, desfiles de moda, mixología y gastronomía. La entrada es libre de costo, pero la comida y la bebida tiene un costo adicional. El estacionamiento regular tendrá una tarifa de $7.00.

6. Bazar de artesanías

La Compañía de Turismo de Puerto Rico celebrará este fin de semana de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. en el Paseo La Princesa una actividad en la se ofrecerá la gran variedad de artesanías hechas en la isla.

7. I Love Mom Pop-Ups

El sábado 7 de mayo, Clorofila Plant Boutique invita a esta actividad en la que encontrarás las creaciones de Taller Aurora, Hoja Mojá y Creme de la creme. La actividad comenzará a las 11:00 a.m. en el 630 de la Calle Monserrate, en San Juan.