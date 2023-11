En su compromiso por apoyar la economía y tras el cierre del emblemático espacio preferido de los diseñadores locales, SIXNE Concept Store, Budweiser Puerto Rico se complace en anunciar su nueva iniciativa BudX Locals, que estará localizada en la #1752 de la calle Loíza, en San Juan, y que dio comienzo el pasado viernes, 10 de noviembre de 2023.

El evento surge a raíz de la intención de conectar con el comerciante local y que estos colaboren junto con la marca multinacional de cervezas desarrollando pequeñas colecciones inspiradas en Budweiser y, a su vez, despidan el emblemático negocio SIXNE Concept Store con estilo. La alianza entre ambos busca ofrecer a los pequeños comerciantes una oportunidad destacada durante la temporada.

“Nos da mucho entusiasmo llegar a una nueva generación y sabemos que no hay mejor forma de hacerlo que de la mano de estos creadores locales que buscan crear grandeza como en su momento lo hicieron los fundadores de la marca”, afirmó Nayra Gascot, gerente de marca de B. Fernández Hermanos. “Esta iniciativa tendrá, a su vez, impacto en diferentes negocios de la zona de Santurce en la calle Loíza, donde estaremos realizando activaciones de la marca para amplificar la iniciativa que estamos llevando a cabo en el Bud Store junto a las marcas locales”.

BudX Locals será marcado por eventos destacados en las siguientes fechas:

Red Friday - 24 de noviembre

La tienda ofrecerá descuentos y especiales en productos de marcas locales, además se integrarán marcas adicionales para amplificar la oferta durante este día especial

Cierre de la tienda – 2 de diciembre

Durante el cierre de temporada el evento incluirá música y rifas de mercancía. Será una ocasión única para compartir con amigos, experimentar la moda local y brindar por el futuro de la comunidad emprendedora en la isla.

Algunas marcas que estarán participando de BudXLocals incluye a Anti Hero Studio; Sorry Mom; Forever Pobre; Too Many Gods; No Hay; Yuan; Sixne; Nosy; Gallina; y Silence is Luxury, entre otras

“Estamos emocionados de unir fuerzas con Budweiser Puerto Rico para brindarle a todos los consumidores y marcas una plataforma donde pueden brillar y conectar con ellos de maneras distintas”, expresó Humberto Vázquez Galeana, propietario de la marca SIXNE. “Definitivamente entendimos que despedirnos de nuestro público junto a Budweiser tenemos nuestro last dance con las marcalas locales, sería excelente alternativa para las festividades además, de brindar apoyo a la comunidad emprendedora”.

Esta gran colaboración liderada por Budweiser Puerto Rico añade un toque único a esta temporada y fortalece los lazos entre la icónica cerveza y la creatividad que será curada por el equipo de SIXNE. El público general está invitado a participar de estas fechas especiales durante el mes de noviembre de jueves a sábados y podrán brindar por la expresión de estilo y originalidad en lo que fue, SIXNE Concept Store en la calle Loíza, San Juan Puerto Rico.