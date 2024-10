Tommie Hernández busca 20 nuevos diseñadores para su programa avanzado de trajes de baño

”Como parte de lo que es la propuesta educativa de nosotros, donde no solo promovemos la educación en moda, sino también el empresarismo, ahora mismo, estamos buscando 20 diseñadores o 20 aspirantes a diseñadores para que formen parte de nuestra Certificación en Diseño y Patrones de Trajes de Baño”, explicó la directora de la Academia Tommie Hernández.

”Quiero compartir los más de 25 años de experiencia que he acumulado en esta industria, especializándome en trajes de baño, para ayudarles a alcanzar su máximo potencial y triunfar en el mundo de la moda”, expresó la modista, quien ha sido mentora y guía para numerosos diseñadores emergentes en Puerto Rico.

Para poder participar de este programa, los estudiantes deben tener algún tipo de experiencia dentro de la moda, pues no será un curso básico.

”No tienen que haberse graduado de escuela superior. Sí es importante que ya tengan conocimiento de costura, no tienen que haber hecho trajes de baño, no tiene que haber trabajado telas elásticas, pero deben haber completado proyectos completos y deben saber manejar una máquina de coser porque, en este curso, no empezamos con los ‘basics’”, detalló la mentora de numerosos diseñadores emergentes en Puerto Rico.