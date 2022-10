Al diseñador de moda Gustavo Arango y al fotógrafo Omar Cruz los une una larga amistad y una gran pasión por el arte en sus diversas facetas. Por esta razón, ambos se aliaron para celebrar los 40 años de Arango en la moda con una propuesta artística que lleva por nombre “Mirage, Visage”, que se estará presentando este fin de semana a modo de exhibición en la tienda del modisto ubicada en The Mall Of San Juan.

La idea principal de esta propuesta es presentar una colección de moda confeccionada por Arango, utilizando telas estampadas con fotografías de Cruz, quien cuenta con una extensa trayectoria en la que ha capturado con su lente imágenes de personalidades como Celia Cruz, Ricky Martin, Marc Anthony, Shakira y Barack Obama, entre muchas otras.

“Él plasma la imagen en una fotografía, yo le doy a esa fotografía vida y movimiento a través de mis diseños que siempre se han caracterizado por la fluidez”, adelantó Arango durante un conversatorio en el que participó junto a Cruz y que se llevó a cabo en las instalaciones de Arco Publicidad.

Por su parte, Cruz recordó que en el momento en el que su amigo se le acercó para hablarle de este proyecto se le hizo difícil entender la manera en la que se llevaría una imagen plana a un objeto tridimensional. Sin embargo, aceptó e invitó a Arango a su casa. Colocaron muchas fotos en una superficie y comenzó la selección.

Gustavo Arango muestra los detalles de una de las piezas de su nueva colección. (Liz Sandra Santiago)

“Se me hizo difícil entender cómo iba a hacer esa imagen en algo 360, pero Gustavo tomó las imágenes que más le llamaron la atención y creó una historia”, mencionó Cruz, quien actualmente expone parte de su trabajo en París.

Mientras tanto, Arango destacó que en ese momento creativo pudo captar la visión de su amigo y así idear lo que más tarde se convirtió en la colección para primavera 2023.

“Cada fotografía la iba observando y me hice un cuento que tenía un principio y un final. De ahí fue que pudimos hacer que esa fotografía se pudiera convertir en moda”, añadió Arango, quien dijo que para esta propuesta se imprimieron telas en Puerto Rico, a excepción de las sedas que se trabajaron en Italia.

Arango destacó que en este trabajo respetó todo el tiempo el arte de su amigo, pero le impartió ese toque personal que puede verse en cada una de sus colecciones. Y es que, el diseñador es un gran amante de las telas y asegura que la creación de una colección viene con “una conversación” con los textiles.

“Como para Omar la luz es bien importante, para mí la comunicación con la tela tiene que estar latente, porque a veces yo quiero hacer una cosa, pero la tela quiere hacer otra. Ahí es que empezamos en ese coloquio y nace mi creatividad”, comentó Arango.

Cynthia Rodríguez Camero dirigió el conversatorio con Omar Cruz y Gustavo Arango. (Liz Sandra Santiago)

Cruz mencionó que ver a Arango trabajar es una película que debe ser documentada, porque es una aventura.

En la tienda se han creado unos espacios en los que los asistentes puedan ver ocho fotografías originales y las piezas que se crearon con esa imagen, entre las que se encuentran blusas, vestidos y faldas que pueden combinarse entre sí. Además, hay otras fotografías que muestran la trayectoria de Cruz.

“Va a dejar de ser una tienda de ropa para convertirse en una galería. Lo que hay son objetos de arte que este hombre (Arango) construyó y van a poder verlos, no en un ‘runway’, sino de cerca y entender el proceso de cómo unió la fotografía con la moda. Alrededor de estoy hay una serie de fotografías que fueron inspiración para él y que todas dialogan con los trajes. No necesariamente todas las fotografías tienen su traje, pero las que no tienen traje, dialogan con las que sí lo tienen”, mencionó Cruz.

La exhibición de la colección será este viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de octubre, de 1:00 a 5:00 p.m. en la tienda ubicada en The Mall of San Juan, con la posibilidad de que pueda extenderse hasta la próxima semana

“Me siento orgulloso porque nosotros somos de aquí y este trabajo se hizo aquí...No tenemos nada que envidiarle a esas producciones europeas que tienen todo el dinero para hacer instalaciones y fotografías porque aquí nosotros con las cuatro personas que creen en nuestro talento podemos lograr muchas cosas con un gusto exquisito”, concluyó el diseñador.