Una guía para lucir bien más allá de tu talla

Por más de una década, Suzanne Ujaque ha buscado la manera de educar a la mujer de tallas grandes no sólo para que aprenda a seleccionar las prendas de vestir correctas para su tipo de cuerpo, sino también para desarrollen amor y orgullo por sus curvas.

Con esta encomienda, la experta en moda y comunicadora -que por 11 años ha mantenido la plataforma digital de Su-style.com- ha llegado hasta muchas mujeres a través de eventos presenciales y cibernéticos. Pero ahora ha decidido hacerlo complementar todo ese trabajo realizado con el curso “Aprende a vestir plus size”, una herramienta educativa que se compone de 10 módulos y 17 lecciones en vídeo y que tiene además una comunidad activa a través de Telegram y reuniones mensuales.

“Siempre hubo esa necesidad de educar y de enseñarle a las personas. Ya en el 2014 había empezado a hacer los talleres en vivo. Todavía hoy, gente a la que di talleres me dice que cambiaron su vida. Esos ‘workshops’ eran brutales, pero siempre buscaba la forma de llegar a más personas, porque el tiempo no me da para hacer tantos talleres. De repente llegó el evento SustyleXpo y no podía hacer los talleres ‘one on one”, explica Ujaque.

Durante la pandemia, llegó a ofrecer algunos talleres virtuales, pero se quedó con la inquietud de que todavía le faltaba dar un paso para llegar a más personas.

En cifras compartidas por Ujaque se destaca que la cantidad de mujer de talla 14 en adelante sobrepasa el 67% de población femenina mayor de 18 años en la isla. En un reciente estudio informal, realizado entre 6,000 mujeres de diversas partes de Puerto Rico que participaron en la más reciente edición del evento SustyleXpo –producido por Ujaque- en 2023, el 85% de las mujeres dijo que no está a gusto con su cuerpo e imagen.

Para la empresaria, estos datos fueron “punta de lanza para el desarrollo de esta herramienta educativa para las mujeres de talla grande (como se les identifica a féminas de talla 12 en adelante)”.

“Como consumidora de cursos veo que a veces son un poco fríos porque no sientes la conexión con quien lo ofrece. Por eso quería que me escucharan a la vez que tuvieran material didáctico para su casa y tener una comunidad, un grupo de apoyo. Que sepan que me tienen dando seguimiento. Por eso, si obtienes el curso, tienes acceso privado al grupo privado en Telegram y a una comunidad particular donde pongo información y nos reunimos mensualmente para ver las dudas, preguntas y comentarios que van surgiendo”, comenta.

Entre los módulos se encuentran “Conociendo mi cuerpo”, “Potenciando mi confianza”, “Descubro mi estilo”, “Trucos Plus Size”, “Armando mi closet” y “Mejorando mi proyección”, entre otros. Además, el curso incluye otros materiales como “La guía cuaderno de moda”, “La guía del color” y los cuadernos “Proporciones de la ropa”, “Cómo funciona la moda” y “Aprendiendo todo sobre fajas”.

“Me dediqué a poner en este curso toda la información que está en esta cabeza y todo lo que he aprendido en 14 años trabajando para la mujer ‘plus size’. Hablo de moda, pero también de autoestima y de aprender a aceptar nuestro cuerpo. Es bien importante trabajar de adentro hacia afuera, porque no hay ropa ni conocimiento que ayude si no te quieres y no sientes que te puedes ver bella. Pienso que es lo más importante antes de aprender a combinarte. Por eso le di tan fuerte en dos módulos grandes de autoestima”, enfatiza la experta.

Ujaque menciona que ya se celebró la primera reunión virtual y la reacción de quienes están tomando el curso ha sido muy positiva, por lo que no descarta realizar actualizaciones cada seis meses y abrir la plataforma con otras iniciativas.

“Estamos en pañales. Pienso que podemos llegar muy lejos impactando mujeres, impactando vidas, que eso es lo que más me llena. Lo que quiero de este proyecto es que la gente entienda que no importa la tallas se puede ver bien”, comenta Ujaque.