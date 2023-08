La influencer y relacionista Suzanne Ujaque se encuentra de fiesta con la celebración de la quinta edición de SU-StyleXpo este sábado, 5 de agosto desde las 9:00 a.m. en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Por un día, logra llegar hasta las mujeres de talla grande con un mensaje de lleno de autoestima y esperanza, pero también con experiencias de moda, belleza, orientación sobre cómo llevar un estilo de vida saludable y mucho entretenimiento

A esto se une el hecho de que Su-style.com primera y única plataforma digital latina para promover la moda plus y la autoestima cumple sus primeros 10 años empoderando tanto a mujeres como a hombres.

“Me siento más que honrada poder llevar este mensaje de inclusión y de aceptación durante estos diez años que han pasado tan rápido, pero que a su vez hemos impactado tantas vidas con un enfoque claro de que ‘la moda no tiene size”, señala Ujaque.

El evento contará con invitados especiales como la modelo internacional “plus size”, Denise Bidot, quien es de ascendencia puertorriqueña y actualmente por sus compromisos de trabajo reside en California. A ella se unen Madeline Jones, CEO de Plus Model Magazine, y la diseñadora puertorriqueña Lisa Thon, entre más de una decena de modelos, especialistas en maquillaje, autoestima, nutrición, emprendimiento y sexología. Todos ellos se unen para hacer del evento uno variado y ameno.

Suzanne Ujaque Y Denise Bidot (Suministrada)

“Más que una plataforma somos un movimiento que ha logrado impulsar la industria en el mercado ‘plus size’ que actualmente representa el 71% de la población local. Inspirando y motivando a más negocios, más influencers, mayores oportunidades. Promovemos calidad de vida, oportunidades y recursos para todas las tallas, todas debemos sentirnos bellas y poder lucir lo que queramos no importa el size, ni edad ni nada. Su-Style es mi misión de vida…mientras una mujer se quiera más y logre cambiar y hacer, ser, sentirse y lucir mejor, he ganado”; expresó Ujaque.

Esta edición SU-StyleXpo contará con nueve desfiles de moda a cargo de boutiques y tiendas especializadas y por primera vez Leonardo’s Fifth Avenue hará una presentación para la mujer de talla grande. Además, estarán participando tiendas de ropa plus tales como Glam Boutique by Carmen Acevedo, Roma, Elohai Plus Boutique, Curvy Chic Plus Boutique, Giramelange Boutique y Simplemente Tu Boutique.

Pero no todo será moda. En SU-StyleXPO el público además podrá beneficiarse por primera vez sesiones educativas concurrentes a modo de “master class workshops” en las categorías belleza, cuidado de la piel, cuidado de manos y manejo y tipos de extensiones. En la categoría de nutrición estarán el Chef Vivoni y la Chef Noelián Ortiz.

En la división de salud contarán con la colaboración del Recinto de Ciencias Médicas división de psiquiatría de niños y adolescentes, recursos disponibles con dinámicas de autoestima para jóvenes y ASSMCA.

Para celebrar los 10 años de la plataforma, durante el evento se lanzará la Academia SU-style un legado educativo para que las mujeres aprendan a trabajar con su identidad, mentalidad de éxito para que puedan alcanzar sus metas y todo lo que aún no creen pueden alcanzar. Toda la información en www.academiasustyle.com

Durante el Su-StyleXpo se realizará una audición para modelos que estará a cargo de la revista Internacional Plus Model Magazine, quienes apoyan el proyecto desde que se lanzó SU-style.com y que la edición de agosto es dedicada al SU-styleXpo.

La entrada es libre de costo. Los boletos VIP tienen un costo adicional y están disponibles en sustyleexpo.com donde también encontrarás más información del evento.