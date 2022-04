Los que la conocen a nivel personal y quienes la han seguido a través de las redes sociales por casi una década saben que a Suzanne Ujaque el mundo de la moda le apasiona.

Pero este gusto por la ropa y los accesorios no se lo ha guardado para ella. Como mujer de talla grande en un mundo en el que la mayoría de las marcas crean pensando en mujeres delgadas, ella sabe los retos que muchas veces representa conseguir las piezas adecuadas para estar a la moda y lucir bien.

Esto la llevó hace unos años a dividir su tiempo entre sus compromisos profesionales y el proyecto personal llamado “La moda no tiene size”, en el que se dedica a orientar y alentar a las mujeres a lograr la mejor versión de ellas, más allá de su peso o de la forma de su cuerpo.

Y es que Ujaque llegó a la industria de la moda y de los influencers para romper con esas viejas ideas de que las mujeres de talla plus tenían que ocultar sus curvas bajo capas de telas y vestir de colores oscuros.

“Me encantan los colores. Soy una persona bien viva, bien alegre y eso se ve en mi clóset”, dijo Ujaque a la vez que develaba en exclusiva para el lente de Magacín su extenso guardarropa del tamaño de una habitación y con perchas hechas a la medida de su ropa.

La empresaria -socia de la agencia Holistic y creadora del proyecto Wepa Box- aseguró que no había querido mostrar antes ese espacio tan personal, pues temía que su pasión por la moda y las compras fuera malinterpretada. Sin embargo, entendió que todo lo que tiene allí es fruto de su arduo trabajo.

“Es uno de los espacios más preciados para mí. Es lo que me encanta y siento que traduce mi pasión por la moda”.

Ya dentro de este amplio espacio, Ujaque explicó que está construido para satisfacer sus necesidades como mujer de talla grande a quienes los clósets regulares tienden a no satisfacer sus necesidades.

Suzanne Ujaque cuenta con un guardarropa hecho a la medida. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Mi clóset está pensado para una mujer plus size y es un espacio limitado, en el que convertimos un cuarto en el clóset deseado porque tenía una situación con otros regulares y era que las chaquetas más largas y los vestidos nunca cabían completamente. Por esa razón traje las piezas para que la persona que me hizo el clóset pudiera ver el tamaño real”, recordó la mayagüezana.

El guardarropa de Ujaque está dividido de manera organizada. En áreas separadas se pueden encontrar blusas, “blazers”, faldas y pantalones, chaquetas tipo “jacket”, abrigos, trajes midi, vestidos más pequeños, “strap dresses”, trajes más vaporosos y los vestidos largos junto con los “jumpsuits”.

“Aunque soy compradora compulsiva, para comprar tiene que llamarme la atención por ese factor wow, ya sea por el color, el corte o el estilo. Lo que es muy sencillo y normal, no llama mi atención, aunque tengo piezas básicas, pero son para hacer combinaciones y lograr diferentes ‘looks’”, explicó.

El cuarto está estrictamente dividido y organizado. (VANESSA SERRA DIAZ)

El guardarropa también cuenta con gavetas y áreas para carteras, gafas, correas y otro tipo de accesorios.

Otra parte llamativa del armario es donde guarda sus zapatos; un mueble con tablillas de techo a piso minuciosamente organizada.

“En los zapatos, tengo un área que es de diseñador y los otros están divididos por los colores. Me encantan los zapatos. Hay muchos zapatos Jimmy Choo y no es porque ame la marca sino porque es el único zapato que me sostiene desde la mañana hasta por la noche. Entonces, decidí comprarlos en todos los colores que necesito”, destacó.

Una vista de la amplia colección de zapatos de la influencer. (VANESSA SERRA DIAZ)

Al tener un armario tan extenso, la pregunta es ¿cómo decide qué ponerse cada día?

“Todo depende del ‘mood’ o de algo que vi y me llamó la atención o de algo que vea dentro del clóset y me invite a llevarlo”, confesó la colaboradora del programa “Un nuevo día” de Telemundo.

Espacio para la belleza

Otra de las áreas favoritas de su hogar es lo que Ujaque denomina como el “beauty room”, que cuenta con un largo tocador complementado con espejos con luces y una silla de salón de belleza profesional en el que guarda todo el maquillaje y los artículos de belleza.

“Cuando me presentaron la casa me dijeron que este espacio podía ser un pequeño ‘family’, pero decidí que no. Lo visualicé con una silla en la que me hicieran el pelo y un área donde me maquillaran”, explicó la influencer, que añadió que, en el maquillaje, tiene sus productos de base identificados, por lo que los compra de manera automática, pero tiende a ser más atrevida con las sombras.

Ujaque destacó que para ella tanto el clóset como el “beauty room” son partes esenciales, pues le gusta estar bien arreglada todo el tiempo.

El "beauty room" es uno de los espacios favoritos de Suzanne Ujaque. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Hay gente que va a la oficina más relax y cómoda, pero aprendí que las oportunidades no se planifican, las oportunidades llegan y tienes que estar ‘ready’. Pienso que puedo estar por ahí y me puede llamar alguien para vernos ahora y eso no me da estrés”, confesó.

La casa de sus sueños

Lo que para muchos puede ser un bien material, para Ujaque se trata de la afirmación de que el trabajo arduo puede llevarte a cumplir tus metas. Por eso, su hogar tiene un significado tan especial.

“Para mí, mi casa significa trabajo, alcanzar sueños y entender que sí se puede salir de un lugar, querer más y poder lograrlo. Quizás para mucha gente sea una propiedad, pero para mí significa también el trabajo de mi mamá. Ella trabajó tanto para que no me faltara nada y que yo pudiera decir que todo es posible. (Tener esta casa) es ver que valió la pena. Probablemente ella no lo pudo tener, pero lo pudo lograr conmigo”, explicó la menor de cinco hermanas.

Ujaque ya lleva en ese espacio más de un año y entiende que le falta mucho por hacer. La razón es que ha querido encargarse de cada detalle y tiene que compaginar estas tareas con su cargada agenda profesional.

Para Suzanne Ujaque tener una casa propia es un sueño realizado. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Cada espacio de mi casa, aunque me tarde, lo quiero disfrutar y hacer a mi paso para que sea supermío”, afirmó la egresada de la Universidad del Sagrado Corazón.

Cuando está en casa, le gusta disfrutar de cada área. Tiene sus rincones favoritos para dedicarse a su pasión por la cocina, pero también un amplio patio en el que comparte con Luah, una perra Poodle de tan solo un año.

Además, cuenta con un pequeño estudio en el que cada domingo emite en vivo el programa en “SUCloset”, con opciones de compra para mujeres de talla grande. También tiene una pequeña oficina desde donde dirige el proyecto “La moda no tiene size”, que el próximo 30 de abril celebrará su cuarto evento “SUStyle Expo” en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Suzanne Ujaque disfruta de su patio junto a su mascota Luah. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Después de dos años de pausa pandémica, estaremos en el Centro de Convenciones en un evento libre de costo. Es un evento masivo para la mujer de talla grande, donde hablamos de moda, belleza, salud hay entretenimiento y muchas actividades. Desde la primera edición hemos querido que la mujer se viera representada en diferentes tallas, tipos de cuerpo, edades, colores de piel. Por eso, en las distintas pasarelas hay mujeres reales a quienes entrenamos en el área del modelaje y también muchas alternativas para que sientan que se puede lucir bien siempre”, añadió.

Aunque la entrada es libre de costo, se sugiere que los interesados se registren a través de la página www.sustyleshop.com para que su acceso sea más rápido.