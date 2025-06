¿Quién tomará el trono de Anna Wintour en Vogue?

Wintour mantendrá sus roles como directora de contenido de Condé Nast y directora editorial global de Vogue , dijo la persona que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el cambio. Wintour dio la noticia al personal de Vogue en una reunión más temprano el jueves.

Como directora de contenido, Wintour continuará supervisando todas las marcas de Condé Nast a nivel global, incluyendo American Vogue, Wired, Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appétit, Tatler, World of Interiors, Allure y más, con la excepción de The New Yorker.