Marbella (España) - La modelo argentina Valeria Mazza afirmó hoy que "la mujer no debe sufrir la moda, sino disfrutarla" y reivindicó la versatilidad femenina: "las mujeres ya hemos demostrado que tenemos capacidad para hacer todo lo que nos proponemos".



"Creo que hemos ganado mucho terreno en el tema de la discriminación, en eso de que la mujer debe ser linda y con ello ya alcanza", señaló en declaraciones a Efe la modelo, que ha presentado en Marbella (Málaga, sur de España) su nueva línea de complementos, 'Valeria Mazza Design', que ha diseñado para la firma Starlite Shop.



La "top-model" y empresaria explicó que desde hace meses viene trabajando en esta colección de accesorios, "que son los que terminan de armar el 'look' de cada mujer", explicó.



"La idea es compartir un poco mi mundo, porque son las cosas que a mí me gustan, para que cada una pueda adaptarlo a su propio estilo", precisó.



Comentó que "el proceso creativo fue muy lindo" y se siente "feliz porque cuando uno viene trabajando tanto tiempo en algo que quiere mucho, el poder presentarlo es como dar a luz, en este caso sin tanto dolor y con más placer", ha indicado.



Mazza destacó: "las mujeres tenemos la capacidad de diversificarnos y de ser multitareas, de ser mujer, de ser mamá, de ser profesionales, y de poder hacer todo bien".