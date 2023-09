El área oeste vuelve a celebrar al talento local en el campo del diseño con la décimo cuarta edición del West Fashion Week (WFW), que se llevará a cabo del 29 de septiembre al 1 de octubre en el recién remodelado Hotel El Guajataca.

En esta ocasión se ofrecerá para el disfrute de los asistentes más de una veintena de desfiles. Según los organizadores del evento, West Fashion Week continúa siendo la plataforma firme, teniendo como protagonistas una combinación de diseñadores veteranos y noveles, estos últimos denominados como los West New Faces, entre los que se encuentran Jessenia Ballester, Rahiza Alejandra e Isis Rivera junto a las marcas UNNEV by Richard, Zundury by Pau y Alianie Designs”, aseguran los productores del evento.

“En esta edición revalidamos ser los pioneros en apoyar nuevos rostros en una alianza con Expomoda, primera y única feria y convención de moda en Puerto Rico apostando al desarrollo de una industria de la aguja local y sustentable con un intercambio de pasarelas durante la celebración de los eventos. Además, contaremos con enlace al Doral Fashion Week en la ciudad del Sol. En apoyo a la educación contaremos con un colectivo de EDP University capitaneado por la diseñadora y profesora Carmen Peña, quien estrena el reconocimiento West Evolution, otorgado a la evolución y el crecimiento. El Colectivo de EDP estará compuesto por los emergentes Darleen Fernández, Fabiola Ramírez, Shawnaly Cruz y José Agosto”, destacan.

PUBLICIDAD

Como parte de nuestra jornada celebrarán los19 años de carrera en la moda local e internacional a al denominado WEST Fashion Icon, Cessari Lebrón, quien además de haber tenido la oportunidad de encaminar sus ideas con el arte. la moda y la filantropía, ha colaborado con grandes del diseño local, revistas y “stylist” para celebridades, además de trabajar para marcas como L’Oreal París, Rimowa y Carolina Herrera. Actualmente comanda la especializada tienda 120% Lino, recién abierta en The Mall of San Juan.

Como parte de su compromiso con la comunidad, el WFW aporayá a Make a Wish Puerto Rico con el desfile el venezolano Idol José y el puertorriqueño Luis López, que será amadrinado por la reina y modelo juvenil Sofia Angelique Camacho Correa.

Completan la carta de presentaciones, los veteranos José Raúl, Orlando López, y Luis Rentas junto a Tania Pulliza, Lorraine Ortíz, Mateo Manuel, Marisol Miranda y Rosa Mercedes.

El cierre del evento será el domingo 1 de octubre con propuestas para toda la familia con moda para niñas y adolescentes, así como para damas y caballeros con varias boutiques.

Para asistir a los desfiles deben comunicarse con los diseñadores o al email westfashionweek@gmail.com o visitar la página de Facebook de West Fashion Week.