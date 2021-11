Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

En los pasados días, salió a la venta el tan esperado libro “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal”, escrito por los corresponsales de temas de realeza, Omid Scobie y Carolyn Durand. La publicación busca explicar lo que ha sido la vida del príncipe Harry y Meghan Markle desde que comenzaron su relación hasta que abandonaron sus puestos oficiales en la realeza británica el pasado mes de marzo.