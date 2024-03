Algunos tipos de cáncer que se pueden detectar mediante una operación abdominal como la que se sometió Kate Middleton

“En enero, me sometí a una importante cirugía abdominal en Londres y, en ese momento, se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales”, comunicó la princesa de Gales, sin ofrecer más detalles sobre su salud.