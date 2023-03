Nota de la editora: En el marco del Día Internacional de la Mujer, presentamos a cuatro féminas que, desde sus respectivas profesiones, se han dedicado a darles la mano a otras mujeres.

Por años, la doctora oncóloga, Anna Dimarco, se ha dedicado a dar un trato digno a las pacientes de cáncer a través de su Centro de Cáncer de la Mujer, en Ponce. Pero hace seis años, comprometida con su labor filantrópica, decidió cambiar la vida de jóvenes de escasos recursos a través de “Senior Prom Princess”, iniciativa en la que brinda el ajuar completo a las graduandas.

Para Dimarco, ninguna joven debe perderse esa fiesta que cierra el ciclo escolar y, por eso, cada mes de marzo comienza la campaña a la que siempre se unen más personas y entidades.

¿Cómo surgió el deseo de ayudar a otras mujeres?

El prom es la fiesta que celebra el culminar de una faceta importante en la vida de una joven. Así que hace seis años decidí buscar en mi clóset y donar mi propio traje de gala. Esto lo hice en mi oficina con un grupo pequeño de jóvenes. Me llenó el corazón y me sentí que había hecho algo hermoso. El año después se me ocurrió pedir trajes a mis amigas y a mis pacientes. Las pacientes de cáncer se desbordaron buscando trajes y estimulando a que sus amigas les dieran trajes para traerme. Encontré que tuve gran acogida y cada año fue creciendo.

A esta iniciativa se une una gran amiga, la ginecóloga Maryrose Concepción. Hicimos de este proyecto una misión de vida, a la cual se han unido muchas entidades como las Damas Cívicas de Ponce y de Puerto Rico, y grandes aliados como la joyería Lido, Walmart y L’Oreal.

¿Cuáles son las herramientas que necesitan las mujeres para desarrollarse?

Deben ser perseverantes y decididas. Hace una semana una joven se acercó y me dijo que era camarera. Que había empezado a trabajar hacía una semana y que estaba cansaba de estar de pie por tantas horas. Estaba a punto de renunciar. Yo le dije que mi primer trabajo, a los 16 años, fue ser cajera en un supermercado. Que, aunque era doctora, yo había pasado por un proceso desde mi juventud de varios trabajos mientras estudiaba para llegar a ser lo que soy. Fui perseverante y decidida. Seguí trabajando para que mis padres se sintieran orgullosos de mí y nunca titubeé, aunque me sentí cansada. Le dije que el dolor y el cansancio son inevitables. Pero sufrir es algo personal. Hay que buscar la propia energía positiva que te estimule a perseverar y seguir adelante.

¿Cómo la entidad que representa ayuda a las mujeres a alcanzar sus objetivos?

Esta iniciativa tiene dos vertientes. Primero, en marzo es “Senior Prom Princess” y se hace un llamado a través de Facebook para que entreguen los trajes donados al Centro de Cáncer, que es mi oficina; en San Juan, en la joyería Lido; y a las damas cívicas de San Juan y de Ponce.

En abril, que este año va a ser abril 29, en el Centro Comunal Perla del Sur de Ponce, se hace el “Senior Prom Princess Boutique”. Es un día completo donde repartimos trajes, calzado y otras cositas como “goody bags”.

El año pasado recogimos más de 600 trajes y las jóvenes llegaron al “Senior Prom Princess Boutique” de más de 35 municipios a través de la isla. Se llevaron su traje y hasta hubo madres que se llevaron trajes para acompañar a sus hijas.

¿Cuáles son las condiciones de vida y trabajo que piensa debería tener la mujer?

Para estar conforme con el ambiente y el trabajo, una mujer nunca debe perder la capacidad de ser humilde. Somos importantes para nuestra sociedad y nuestro país, pero somos solo una pieza de un gran rompecabezas que juntas construimos algo grande y hermoso. No importa cuán alto subas, siempre debes permanecer humilde de corazón.

La mujer debe entender que es de suma importancia apoyarse unas a otras y dejar los celos aparte. Yo le doy la mano a mis pacientes y las impulso al éxito de su salud. Apoyo a mis colegas mujeres médicos en un ambiente de competencia hostil varonil.

Apoyo anualmente a mujeres y simbólicamente apoyo a Miss Universe Puerto Rico, pues es nuestra representante como mujer en el universo, y apoyo a cada una de las graduandas, porque esto les da la valentía para seguir adelante como mujer. Ofrezco mis talentos, mis capacidades y mis esfuerzos para poder llegar a una igualdad de género, igualdad de oportunidades e igualdad de derechos para las mujeres de nuestro país.

¿Cómo piensa que se debe conmemorar el Día Internacional de la Mujer?

Marzo ocho debe ser un día para dedicarse a celebrar los logros de las mujeres y los logros de las minorías. La igualdad de género es un derecho humano hermoso que debe ser celebrado con iniciativas que estimulen la comprensión, el amor al prójimo y la aceptación. El Día de la Mujer es un día de todos. Yo vivo mis días así, amando al prójimo.