A pocas semanas de la coronación del rey Charles III y su consorte Camila, el próximo 6 de mayo, poco a poco se van revelando detalles. Uno de los más recientes y que ha dejado a muchos con la boca abierta es la exclusión de Sarah Ferguson de la lista de invitados.

Se ha difundido que el nuevo rey no desea que lo acompañe ese día la exesposa de su hermano Andrew y madre de sus dos sobrinas, las princesas Beatrice y Eugenie.

Andrew y Sarah se divorciaron en 1996, pero se han mantenido conviviendo en el mismo hogar. Además, ella mantuvo una buena relación con la reina Elizabeth II hasta su muerte el pasado mes de septiembre, inclusive, fue quien se quedó a cargo de los perros de la monarca.

La comentarista real Ingrid Stewart le dijo al diario The Independent que la decisión de no invitar a Fergie “es un asunto de protocolo”, pues no ha sido invitada a ningún evento real oficial desde su divorcio cuando dejó de ser miembro de la familia.

Aunque siempre se ha hablado de la mala relación que existe entre el rey y su excuñada -una fiel defensora de Lady Dy y ahora de Harry y Meghan- muchos pensaban que se habían limado asperezas luego de que fuera invitada la pasada Navidad a visitar Sandringham con el resto de la familia real.