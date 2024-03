Cómo se descubrió la alteración en la foto de la princesa de Gales y sus hijos

Si los errores de edición eran tan evidentes, ¿por qué todas las agencias de noticias pasaron por alto que había sido alterada?

¿Cuándo se dieron cuenta por primera vez que la imagen había sido manipulada? ¿Fueron alertados por los usuarios en redes sociales?

Entonces la única explicación que recibieron de la Familia Real fue el comunicado de la princesa de Gales en su cuenta oficial de X…

¿Realmente cree que la princesa de Gales editó la foto ella misma o es posible que haya un equipo de edición o comunicación detrás?

“Esta edición fue realizada sin dudas por un amateur. Se hizo de manera apresurada, deficiente y con herramientas de mala calidad. Así que, si un equipo de comunicación y expertos en imagen hubiese trabajado en esa fotografía, nunca se hubiese visto de esa manera y tal vez hubiese sido capaz de engañarnos. Eso me hace pensar que o bien fue ella o alguien que realmente no sabe cómo utilizar las herramientas de edición”.

¿Qué encontraron sus editores al examinar la fotografía?

Teniendo en cuenta el misterio que rodea su estado de salud, la manipulación de la foto despertó muchísimas teorías conspirativas… ¿por qué cree que la princesa de Gales la editó?

¿Experimentaron casos similares en el pasado?

“Nunca con la familia real, pero hay casos muy famosos de falsificaciones en la historia. La Unión Soviética era muy conocida por adulterar imágenes cuando algunos ejecutivos eran retirados del gobierno y ‘los desaparecían’ de las fotografías oficiales. En el pasado también tuvimos que descartar imágenes provenientes de Corea del Norte o Irán porque eran falsas. Pero por lo general, cuando descartamos una imagen, no es necesariamente porque haya sido manipulada, sino porque no estamos seguros de la fuente o hay problemas de derechos de autor. Pero descartar una imagen por manipulaciones es bastante raro”.

¿Y qué hacen cuando la imagen proviene de una fuente que consideran sospechosa? ¿Tienen algún mecanismo para detectar posibles adulteraciones?

“Primero nos fijamos de dónde viene la foto. En casos como los de Corea del Norte o Irán, con gobiernos con una agenda de propaganda, somos muy cuidadosos. En esos casos, no colocamos la fuente en la misma categoría. AFP también tiene una excelente red de verificadores de hechos que consultamos cuando tenemos dudas. Otra regla es que no tomamos muchas imágenes de redes sociales. Por lo general, rastreamos las fuentes, nos comunicamos con ellos y nos aseguramos de que lo que nos dicen sea genuino. Luego miramos la geolocalización de la imagen, el formato y otras pistas. En AFP tenemos pautas muy claras sobre lo que se puede hacer con una imagen, como recortar la imagen o corregir ligeramente la luz o los colores, pero no mucho más. En este caso particular, se activaron todas las señales de alarma”.