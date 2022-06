Primogénito del príncipe Charles de Inglaterra y de la fallecida princesa de Gales Diana Spencer, William de Inglaterra, el segundo en el orden de sucesión al trono británico cumple 40 años, compitiendo desde hace tiempo en popularidad con su padre. El duque de Cambridge nació el 21 de junio de 1982.

Su vida, desde pequeño, ha estado marcada, primero por la muy aireada y complicada separación de sus progenitores, revelada con escabrosos detalles por la prensa británica y que puso a prueba la supervivencia de la monarquía británica, luego por la prematura y trágica muerte de su madre, a lo que se une la difícil relación con su único hermano, Harry, que decidió abandonar Inglaterra en 2020 para trasladarse a vivir a California con su esposa la exactriz canadiense, Megan Markle.

Fue bautizado con los nombres de William Arthur Philip Louis y tras recibir la confirmación el 9 de marzo de 1997 se convirtió en miembro de pleno derecho de la Iglesia Anglicana, de la que será cabeza visible como futuro rey y como lo es su abuela Elizabeth II.

Desde muy corta edad fueron famosos durante años sus posados junto a sus padres en las escaleras del palacio de Marivent en la isla española de Mallorca, como invitados de los entonces reyes de España, Juan Carlos y Sofía.

Tras realizar los estudios primarios en la Wetherby School, en Londres. y en la Ludgrove School, en Berkshire, en 1995 ingresó en el “Eton College”. Fue el primer heredero del trono británico que asistía al mismo, ya que tradicionalmente habían estudiado en “Gordonstoun”, en Escocia.

La reina Elizabeth II y su nieto, el príncipe William, mantienen una relación entrañable. (I-IMAGES / POOL|I-IMAGES / POOL)

El divorcio de sus padres

La traumática separación de sus padres oficializada en 1995, y tras desvelarse la relación adúltera que su progenitor había mantenido con Camilla Parker Bowles desde hacía décadas en una explosiva entrevista concedida por Lady Di a la BBC, cambió también la perspectiva del joven príncipe.

Lady Di había revelado a esta cadena que en su relación “eran tres” refiriéndose a Camilla, incluso antes de haber contraído matrimonio con Carlos de Inglaterra en 1982, lo que supuso un gran impacto a nivel internacional.

La trágica y prematura muerte de Lady Di

La trágica muerte de su madre, Diana de Gales, cuando solo contaba 37 años, en un accidente de tráfico en el puente del Alma en París en agosto de 1997 mientras huía de los paparazzi con su pareja sentimental, el egipcio Dodi al Fayed, marcó un antes y un después en la vida del entonces joven príncipe William, dada la intensa relación de la princesa con sus hijos.

Las imágenes del desfile funeral de William junto a su hermano Harry, abatidos, acompañando el féretro de los restos de la carismática princesa por las calles de Londres, y cuando solo contaban 15 y 12 años, dieron la vuelta al mundo.

Años después, los dos hermanos intentaron defender su nombre y el tipo de persona que fue ante el mundo en distintos documentales y entrevistas al sentir que le habían fallado cuando eran más jóvenes y no la pudieron proteger.

Los duques de Cambridge, y sus hijos Charlotte y George en una imagen de archivo. (ANDY RAIN)

Matrimonio con una plebeya

Mientras estudiaba en la Universidad de St. Andrews conoció a su futura esposa, Kate Middleton, con quien compartió apartamento antes de comenzar su relación sentimental en diciembre de 2003.

Kate, sin vínculos ni con la realeza ni la aristocracia británica y criada en el condado de Berkshire, al sur de Inglaterra, era la primogénita del empresario Michael Middleton y de Carole Goldsmith, que habían trabajado para British Airways como controlador de vuelos y azafata, respectivamente, y que se hicieron millonarios con una empresa de artículos para fiestas.

Después de algunos altibajos y tras cinco años de relación, la pareja contrajo matrimonio el 29 de mayo de 2011.

Ese mismo día, su abuela, la reina Elizabeth II, le concedió el título de duque de Cambridge, el de mayor rango en la nobleza británica, además de los títulos de conde de Strathearn y barón de Carrickfergus.

Los recién casados realizaron su primer viaje oficial el 30 de junio al 10 de julio de 2011 con escalas en Canadá y en el estado de California. Felices, la pareja ha tenido tres hijos. El primero, el príncipe George, nació el 22 de julio de 2013 en el hospital Saint Mary’s del centro de Londres y ocupa el tercer lugar en la línea de sucesión, por lo que está llamado a ser el futuro rey de Inglaterra.

El 2 de mayo de 2015 nació la princesa Charlotte, que fue bautizada el 5 de julio y el 23 de abril de 2018 venía al mundo su tercer y último hijo, Louis de Cambridge, quien ocupa el quinto puesto en la línea sucesoria.

El príncipel William (derecha) se ha destanciado en los últimos años de su hermano Harry (izquierda). (NEIL HALL / POOL|NEIL HALL / POOL)

El distanciamiento con su hermano Harry

En estos últimos años, William y Harry se han distanciado. Su alejamiento comenzó cuando su hermano Harry y la esposa de éste, Meghan Markle, anunciaron en 2020 que abandonaban sus funciones oficiales como miembros de la realeza para perseguir una vida independiente fuera de este país, en este caso en California.

La crisis entre ellos se agravó en 2021 tras una entrevista concedida por el príncipe Harry y su esposa Meghan a la periodista Oprah Winfrey en horario de máxima audiencia en la que Markle, que es mestiza, reveló que un miembro de la familia real no identificado cuestionó en su día el color de la piel del hijo de la pareja, Archie, de casi 2 años, al tiempo que calificó a la monarquía británica como “la empresa”.

William zanjó visiblemente afectado a unos periodistas: “No somos una familia racista”.

Tampoco se sentaron juntos los dos hermanos -sino en hileras de butacas opuestas- durante el funeral de su abuelo Philip de Edimburgo en la capilla gótica de San Jorge, adyacente al castillo de Windsor, en abril de 2021.

Amante de la cultura, el príncipe William preside desde 2010 la Academia del Cine y la Televisión Británica (BAFTA) y desde junio de 2008 es miembro de The Most Noble Order of the Garter (la Muy Noble Orden de la Jarretera), la orden de caballería británica más distinguida y antigua.