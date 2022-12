Meghan Markle, a través de su portavoz, no aceptó las disculpas que el periódico “The Sun” le extendió debido a la columna escrita por Jeremy Clarkson, quien dijo que “odiaba a nivel celular” a la actriz estadounidense, que “debería caminar desnuda por las calles” (retomando la escena de Game of Thrones en la que la avergonzada “Cersei Lannister” camina sin ropa por las calles del pueblo a manera de castigo) y que “soñaba con que la gente le arrojara excremento”.

De acuerdo a reportes de la prensa británica, la columna de Jeremy Clarkson es el texto que más críticas ha recibido, más de 20 mil quejas por la manera en que se refirió a la también duquesa de Sussex por su matrimonio con el príncipe Harry.

“Esto no es más que un truco de relaciones públicas. Si bien el público merece absolutamente el arrepentimiento de la publicación por sus peligrosos comentarios, no estaríamos en esta situación si The Sun no continuara lucrando y explotando el odio, la violencia y la misoginia”, dijo.

Hasta el momento se desconoce si las disculpas ofrecidas por Jeremy Clarkson a través de “The Sun” fue una iniciativa de él o fue orillado por IPSO, el regulador de medios independientes del Reino Unido.

PUBLICIDAD

En tanto, su columna ya fue bajada del sitio web.

“En un tuit a principios de esta semana, Jeremy dijo que había hecho una ‘torpe referencia a una escena en Game of Thrones’, que ‘había caído mal con mucha gente’ y que estaba ‘horrorizado de haber causado tanto daño’. Las opiniones de los columnistas son propias, pero como editores nos damos cuenta de que la libertad de expresión conlleva una responsabilidad”.

Meghan Markle y el príncipe Harry se encuentran en el centro de atención debido a la docuserie que lanzaron a través de Netlfix a principios del mes.