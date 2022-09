Elizabeth II tuvo, en sus 70 años de reinado, más de 30 perros de la raza corgi galés de Pembroke.

Tras su fallecimiento, el pasado jueves, la reina deja al menos cuatro perros: dos corgis, un cocker spaniel y un dorgi (un híbrido de perro salchicha y corgi), llamados Muick, Sandy, Lissy y Candy, respectivamente.

Su devoción por estos canes se remonta a su infancia, cuando aún vivía con sus padres, el rey George VI y la reina Elizabeth madre. La raza fue introducida en la familia real por su padre, en 1933, cuando compró un corgi macho llamado Dookie en una perrera local.

Elizabeth fue fotografiada abrazando a uno de los perros en 1936, a la edad de 10 años, y recibió una corgi llamada Susan para su cumpleaños 18.

PUBLICIDAD

En esta foto de archivo del 5 de julio de 1936, la princesa Elizabeth de Gran Bretaña, a la derecha, sostiene un Corgi de Pembrokeshire mientras su hermana la princesa Margaret le da de comer una galleta. (The Associated Press)

Además, a la monarca le atribuyen ser una de las responsables de la raza dorgi, producto del cruce entre uno de los corgis de la reina con Pipkin, un perro salchicha de su hermana la princesa Margarita.

Desde entonces, la jefa de Estado convivió con al menos 10 dorgis. Entre los más renombrados están Cider, Berry, Vulcan, Rum, Brandy, Chipper, Harris, Pickles, Piper, Tinker, y Candy.

Desde 2012, la reina tomó la decisión de no criar más perros por el temor a morir ella antes que sus mascotas. En 2020 falleció Vulcan, su anteúltimo dorgi. Hoy sigue con vida Candy, la última de la dinastía de tantas generaciones.

Sin embargo, poco después de que Philip de Edimburgo ingresara en el hospital privado King Edward VII tras deteriorarse su salud, recibió en el castillo de Windsor a Fergus y Muick, un dorgi y un corgi, respectivamente. Fueron regalados por su hijo, el príncipe Andrew.

Brian Hoey, prestigioso biógrafo de la realeza, reveló que el duque de Edimburgo “detestaba” a los corgis por ser “demasiado alegres”. Eso no detuvo a la reina, que se rodeó por ellos hasta su último día de vida.

Willow fue uno de los tres perros de la monarca que se convirtió en figura internacional luego de su aparición en la pantalla grande durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

10 años atrás, el corto canino también tuvo la presencia de Holly y Monti, los corgis que escoltaban a la Elizabeth II, en una especie de “reunión de misión secreta” con la estrella 007, Daniel Craig, en el palacio.

PUBLICIDAD

“Una alfombra en movimiento”. Así aparentemente describía Lady Diana, a las mascotas de su suegra. Es que los perros de la reina eran su sombra y la seguían haciendo donde ella se dirigía.

La biógrafa real Penny Junor, relató en su libro All The Queen’s Corgis que la reina se relajaba verdaderamente con sus corgis: “Cuando ella se adentra en el campo que tanto ama, con sus mascotas y animales, ahí es cuando se siente realmente viva; cuando está más feliz”.

¿Qué pasará con ellos ahora que falleció?

Aunque el Palacio de Buckingham no ha provisto detalles específicos, las especulaciones sobre cuál será el futuro de las mascotas de la reina no se han dado a esperar.

Algunos expertos en temas de la realeza británica, entrevistados por varios medios, han compartido los panoramas que entienden tienen mayores posibilidades, incluyendo que los perros podrían quedar bajo cuidado del personal de la reina o ser divididos entre diferentes miembros de la familia real.

Joe Little, biógrafo de la realeza y director de la revista Majesty, dijo a CNN que cree que los perros serán cuidados por el personal real antes de ser adoptados por la princesa Anne y el príncipe Andrew.

“La princesa Anne ha tenido corgis propios en el pasado”, explicó, al tiempo que recordó que los dos perros más recientes entregados a la reina fueron un regalo de Andrew.

Similarmente, Claudia Joseph, una periodista radicada en Londres, señaló al New York Post que “Andrew tiene Cocker Spaniels, así que podría recuperar el que le dio a ella. A William y Kate también les gustan los perros, así que podrían quedárselos”.

PUBLICIDAD

Por su parte, la biógrafa de la realeza, Ingrid Seward, dijo a Newsweek que imaginaba que las mascotas pasarían a manos de los hijos de la reina, muy probablemente al príncipe Andrew.

The New York Times, entretanto, señaló que aunque el Palacio de Buckingham no respondió a una solicitud de comentarios sobre el futuro de los corgis, se ha reportado que Charles prefiere la raza terriers Jack Russell.

Con información de La Nación Argentina / GDA y The Associated Press.