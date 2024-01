Kate Middleton, esposa del príncipe William, se encuentra celebró su cumpleaños número 42 y una de las primeras personas en felicitarla públicamente fue el rey Charles III a través de la cuenta oficial de la monarquía británica con una foto inédita que corresponde a uno de sus días más especiales.

Con su característica sonrisa, la princesa de Gales fue capturada mientras conversaba el día de la coronación junto al hijo de Elizabeth II, el príncipe Edward y su esposa Sophie, los duques de Edimburgo, quienes junto a Kate y William representan otra de las partes fundamentales de la corona británica en la actualidad.

“Wishing The Princess of Wales a very happy birthday today”, es la descripción que se puede leer junto a la foto compartida en las redes sociales de la familia real británica, plataformas donde acumulan casi 20 millones de seguidores y en donde usualmente publican detalles sobre su agenda y postales de días especiales.

Wishing The Princess of Wales a very happy birthday today! 🎈🎊



📷 @ChrisJack_Getty pic.twitter.com/NhkHYdTFIf — The Royal Family (@RoyalFamily) January 9, 2024

La inédita foto en donde aparece Kate Middleton compartiendo un agradable momento junto al rey Charles III, papá del príncipe William, fue tomada por el fotógrafo Chris Jackson durante uno de los días más importantes de la monarquía británica; la coronación celebrada el pasado 6 de mayo de 2023.

Las felicitaciones compartidas en las redes sociales de la familia real británica solamente son dedicadas a miembros activos de la monarquía, especialmente si se trata de Kate Middleton, una de sus integrantes más queridas y populares que ha logrado empatizar con millones de personas alrededor del mundo y que poco a poco ha demostrado que sin duda será una gran reina en el futuro junto a su esposo.

Kate Middleton en la coronación de Charles III

El día de la coronación del rey Charles III, Kate Middleton se convirtió en una de las protagonistas al lucir deslumbrante en la abadía de Westminster con un espectacular vestido de seda en color marfil de Alexander McQueen, su diseñador británico favorito que también estuvo a cargo de crear su vestido de novia.

La princesa de Gales, que este 9 de enero celebró su cumpleaños 42, llegó a la ceremonia en compañía del príncipe William y sus hijos, la princesa Charlotte y el pequeño príncipe Louis. Recordemos que el príncipe George fue uno de los encargados en llevar la túnica de su abuelo, el rey Charles III, mientras avanzaba por la abadía para su coronación.

Entre los detalles más especiales del vestido de Kate Middleton se encontraban unos bordados de rosas, cardos, narcisos y tréboles, una representación de las cuatro naciones hechos con hilo de plata. Las rosas representan a Inglaterra, los cardos a Escocia, los narcisos a Gales y los tréboles son un símbolo de Irlanda.

La esposa del príncipe William también llevaba el manto de la real orden victoriana con los colores de Reino Unido, el collar de festón de la fallecida reina Elizabeth II y unos pendientes de diamantes que pertenecían a la princesa Diana.