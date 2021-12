La duquesa de Cambridge, Kate Middleton, sorprendió ayer a los espectadores del concierto benéfico de Navidad, “Royal Carols: Together At Christmas”, que se transmitió por ITV en Nochebuena, al tocar el piano durante la presentación de Tom Walker.

Middleton acompañó al cantante en el tema “For Those Who Can’t Be Here”. El emotivo concierto fue dedicado las víctimas del coronavirus y a quienes al día de hoy combaten contra la pandemia.

“Hemos tenido muchos desafíos. Hemos perdido a nuestros seres queridos. Hemos visto a nuestros trabajadores en primera línea soportar una presión enorme. Y también hemos estado más aislados y distanciados social y emocionalmente los unos de los otros. Pero supongo que, a través de esa separación, también nos hemos dado cuenta de lo mucho que nos necesitamos y cómo los actos de amabilidad y amor pueden confortarnos y consolarlos en tiempos difíciles”, dijo Middleton, quien fue la anfitriona del evento junto a su esposo, el príncipe William.

Middleton ha sido aficionada al piano desde su infancia, pero nunca se le había visto tocar este instrumento en público y se dice que, en esta ocasión, lo hizo como un regalo al pueblo británico.

El concierto se grabó a principios de diciembre en la abadía de Westminster y entre los invitados estuvo la familia de Middleton además de Sophie de Wessex y las princesas Eugenie y Beatrice de York.