La biografía del príncipe Harry sigue sorprendendo por los hechos revelados por el hijo menor de Lady Di . Y si hay una cosa muy presente en esas memorias, es cómo le afectó la dinámica familiar que lo rodeó desde chico.

En el libro, que se publicó el 10 de enero, el duque de Sussex acusó a su hermano William, príncipe de Gales, de agredirlo físicamente, y también a su madrasta Camilla, la actual reina consorte, de plantar historias negativas en la prensa sobre él.

Muchas veces nos imaginamos a los miembros de la realeza inmunes a ciertos conflictos y disputas familiares. Sin embargo, si hay algo que “Spare” revela, es que inclusive los miembros de la familia real británica viven estas discordancias.

Con muchas de esas peleas y problemas a los ojos del público, expertos en comportamiento familiar afirman, en una nota publicada por la revista “Time”, que podemos aprender como mínimo seis lecciones de esta historia.

PUBLICIDAD

1. Los miembros de la familia pueden lidiar con el mismo trauma de maneras muy diferentes

Los primeros capítulos de “Spare” se centran en la muerte en 1997 de la princesa Diana. Harry escribe que se aferró a la fantasía de que su madre aún podría estar viva y escondida durante años. Ahora dice que entiende que no estaba procesando la muerte y admitió en una entrevista que no lloró durante casi 10 años después del accidente de Lady Di. Solo buscó terapia cuando tenía poco más de 20 años. La clave para navegar por esas diferencias, dicen los expertos, es la comunicación abierta.

2. Las familias disfuncionales normalizan comunicar con el silencio

Uno de los principales problemas de Harry con su familia ha sido su falta de voluntad para entablar una conversación sobre ciertos temas, incluido el trato racista de los tabloides británicos a su esposa.

Meghan ha dicho que incluso pensó en suicidarse y la respuesta de la familia real, según Harry, fue instarles a mantener la compostura. Eventualmente, Harry decidió mudarse con su familia por su seguridad y bienestar.

Si bien enseñar a los hijos a nunca hablar de sus sentimientos puede ser una postura extrema, Emily Maynard, terapeuta matrimonial y familiar, dice que normalizar ese mal comportamiento es común, no sólo en organizaciones y empresas, sino también dentro de las familias.

“Las familias usan el silencio para perpetuar la disfunción”, dice. “Como, ‘No hablamos sobre el racismo de ese tío. Sólo tenemos que dejarlo en paz’ o ‘No traigas a tu pareja a visitar a la abuela y no recibirás el comentario homofóbico’. Esas cosas son comunes, pero eso no significa que no sean abusos de poder”.

PUBLICIDAD

3. El matrimonio puede desafiar la estructura familiar

A menudo se produce una reevaluación de la dinámica familiar a medida que los niños crecen y se casan. Introducir a un nuevo compañero en la familia siempre altera en cierta medida el orden establecido. Gran parte de la prensa que rodea la salida de Harry de la familia real ha perpetuado la narrativa de que Meghan “se robó a Harry”.

La propia Meghan abordó esta crítica sexista en la docuserie “Harry & Meghan”. Los expertos dicen que cualquier nueva pareja de Harry probablemente habría expuesto problemas que ya existían en la familia.

“Cuando Harry se casó con una actriz estadounidense, se interrumpió la homeostasis, y creó caos en la familia. Mostró disfunción”, dice Nona Kelly, terapeuta matrimonial y familiar.

4. Decir la verdad públicamente puede ser sanador pero poner a la familia a la defensiva

Muchos críticos han interrogado cómo el príncipe Harry puede compartir secretos sobre su hermano y esperar reconciliarse con él a la vez. Y, de hecho, publicitar el drama privado puede resultar contraproducente cuando se trata de resolver los problemas dentro de la familia.

“Muchas veces, (las familias) se molestan mucho más por las personas que hablan que por los abusos reales de los que hablan”, dice Maynard.

Para la gente común, las redes sociales pueden ser una herramienta tentadora y dañina para transmitir problemas a otros. “Probablemente no será una reconciliación, porque la gente no suele leer una publicación de agravios en Facebook y pensar: ‘Oh, sí, puedo controlarme y realmente disculparme’. Por lo general, eso es una escalada”, complementó Maynard.

Y agrega que si bien una publicación en las redes sociales puede causar más daño a la relación, a veces puede ser útil para la persona que la escribe: “Para algunas personas que dicen: ‘Esto es lo que me pasó a mí, y no voy a guardar silencio al respecto’, eso puede ser muy curativo”.

PUBLICIDAD

5. La resolución no tiene que venir en forma de disculpa

Las expectativas de disculpas, dicen los expertos, tienen que ser realistas. Las diferencias de edad, antecedentes y experiencias de vida pueden dejar a ambas partes intransigentes en cuestiones como la raza, la sexualidad y la política.

Meghan dijo en la docuserie de la pareja que, como estadounidense birracial, sus experiencias infantiles se parecían poco a las de Harry, el último hombre británico blanco privilegiado. Debido a las respectivas visiones del mundo de sus familias, es posible que la pareja nunca reciba el tipo dë reconocimiento de la realeza que está buscando.

“Si espera que su familia asuma toda la culpa, eso puede no ser realista”, dice Sue Varma, psiquiatra en Nueva York. “Cuando quieres ser aceptado por ser diferente, es agotador porque siempre estás monitoreando su comportamiento y dándote cuenta, oh, ahí está esa falta de respeto otra vez”, complementa Varma.

Los terapeutas dicen que si las personas quieren hablar públicamente sobre la toxicidad familiar, deben estar preparadas para buscar una solución en otro lugar. “Por lo general, las personas quieren validación, solo quieren que se escuche su versión de la historia”, dice Maynard. “Y yo digo: ‘Genial, ¿cómo podemos obtener su validación sin que venga de esta persona que probablemente nunca estará de acuerdo con su versión de la historia?”.

6. Sanar significa trabajar en uno mismo

La próxima etapa de curación después de hablar es encontrar el camino hacia la felicidad personal, independientemente de la respuesta, según los expertos. “Habrá un momento en tu vida, eventualmente, en el que no necesitarás hablar sobre su drama porque estarás enfocado en otras cosas”, dice Maynard.

PUBLICIDAD

En el caso de Harry y Meghan, eso puede significar establecer sus roles fuera de la familia real, en lugar de en relación con ellos. Para las personas normales que no pertenecen a la realeza, sanar podría consistir en centrarse en los amigos, el trabajo o los pasatiempos. Podría significar construir relaciones fuera de nuestras familias de origen que nos satisfagan.

Eso no quiere decir que una sola persona, incluido Harry, deba renunciar por completo a la reconciliación. “He visto suceder milagros, así que creo en el poder de la terapia familiar para cambiar realmente el rumbo”, finaliza Varma.