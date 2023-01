Londres- El príncipe Harry afirma que su padre, el rey Charles III, se sentía celoso (antes de acceder al trono) ante la posibilidad de que sus nueras, Meghan Markle y Kate Middleton, le robaran protagonismo, en el libro de memorias que se publicará el próximo martes.

De acuerdo con la prensa británica, que ha obtenido copias del volumen, el entonces príncipe de Gales se mostró reacio a apoyar económicamente a los duques de Sussex e incluso a los de Cambridge, William -ahora primero en la línea de sucesión- y Kate.

Harry, que actualmente vive en Estados Unidos, explica que, antes de casarse con Meghan, su padre le preguntó si ella seguiría trabajando como actriz y, cuando él le dijo que no porque seguramente se trasladaría a vivir al Reino Unido, el hoy rey le advirtió de que “no había dinero de sobra” para mantenerla.

En su libro titulado en español “En la sombra”, el hijo menor de Carlos y Diana duda de estas presuntas dificultades financieras al concluir que la finca de su progenitor en el ducado inglés de Cornualles es “tremendamente lucrativa”.Interpreta entonces que lo que no quería Carlos es que una “nueva y resplandeciente” miembro de la monarquía, Meghan, “le robara el protagonismo”, según la prensa británica.

Harry argumenta que su padre ya había experimentado antes esta sensación y no le gustaba, en aparente alusión a la popularidad de Diana, fallecida en accidente de coche en 1997.

En otra parte del libro, el príncipe revela también que a Carlos no le gustaba que William y Kate recibieran demasiada atención de los medios de comunicación, y asegura que en 2015 manifestó su descontento con la cobertura que recibían.”Willy (Guille) hacía todo lo que él quería y, a veces, no quería que hiciera mucho, porque a mi padre y a Camilla no les gustaba que Willy y Kate recibieran demasiada publicidad”, escribe, de acuerdo con la prensa británica.

Afirma que, antes de un compromiso público en particular, el personal de Carlos insistió en que Kate no fuera fotografiada sosteniendo una raqueta de tenis, ya que, aduce, “sin duda ese tipo de foto habría sacado a papá y a Camilla de todas las portadas”.

Los medios británicos han publicado en los últimos días múltiples revelaciones extraídas de la biografía de Enrique y de las entrevistas que ha concedido a cadenas estadounidenses y a la británica ITV, que la difunde en su totalidad este domingo.

Entre otras cosas, se ha publicado que William agredió físicamente a Harry tras mantener una discusión sobre Meghan; que Harry mató a 25 talibanes como piloto de helicópteros en Afganistán; que perdió la virginidad a los 17 años con una mujer mayor fuera de un pub lleno de gente; que consumió cocaína a los 17 y setas mágicas a los 31; y que se le congeló el pene en un viaje a la Antártida.

Además, según la prensa, Harry dice que ambos hermanos imploraron a su padre que no se casara con Camilla; que Carlos ni siquiera le abrazó cuando le comunicó la muerte de su madre y que fueron William y Kate los que le animaron a ponerse un disfraz de nazi en una fiesta en 2005.