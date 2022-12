La familia real británica, encabezada por el rey Charles III, se reunió en un concierto de villancicos para celebrar la Navidad en medio de los fuertes señalamientos que el príncipe Harry y Meghan Markle realizaron en su documental de Netflix.

Kate Middleton fue la anfitriona del evento realizado en la abadía de Westminster, al cual acudió acompañada por su esposo, el príncipe William y sus pequeños hijos, el príncipe George, de 9 años y la princesa Charlotte, de 7.

La familia de los príncipes de Gales lució completamente alegre y elegante; Kate con un abrigo largo y tacones en color vino que hicieron match con el atuendo de la pequeña Charlotte, quien lució medias grises.

Mientras que el príncipe William optó por una gabardina en color negro, pantalones de vestir en color gris y una cobarta del mismo color del atuendo de Kate y su hija. El pequeño príncipe George hizo lo propio al aparecer con un abrigo en colro negro y corbata en color azul.

El concierto “Royal Carols: Together At Christmas” se transmitirá en Reino Unido durante Navidad y de acuerdo con “The Mirror”, contó con un homenaje especial a la fallecida Elizabeth II, además de reconocer a los británicos, quienes no atraviesan el mejor momento a nivel económico.

Junto a los príncipes de Gales, el rey Charles III y la reina Camila lucieron felices y unidos, otros miembros de la familia real como la princesa Eugenie y la princesa Beatrice, hijas de Andrew de York, acudieron a Westminster acompañadas de sus respectivos esposos.

El concierto de Navidad es conducido por la actriz Catherine Zeta Jones y contará con la participación de artistas como Craig David, Alexis Ffrench y Samantha Barks.

La reunión de la familia real ocurre después del estreno de los últimos capítulos de la docuserie del príncipe Harry y Meghan Markle, en los cuales señalan directamente a la monarquía de su tensa relación con la prensa, además de revelar el distanciamiento de los hijos de Lady Di y Charles III.