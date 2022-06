Aunque hace unos días se llevaron a cabo los eventos más importantes del año para conmemorar el Jubileo de Platino de la reina Elizabeth II por sus 70 años en el trono del Reino Unido, la avanzada edad de la monarca y su delicado estado de salud la llevaron a cancelar su asistencia en varios de dicho eventos.

A pesar de que la información oficial y extraoficial no es alarmante en torno a la reina, sí es evidente el extremo cuidado con el que se ha manejado su aparición en público, por lo que, ya no fue extraño que la monarca no asistiera al primer día del Royal Ascot, la carrera de caballos que se realiza cada año en el hipódromo de Ascot ubicado en Ascot, Berkshire, a unos cuantos kilómetros de Windsor, actual residencia de Elizabeth II.

Dicho evento no sólo reúne a lo mejor de este deporte en Inglaterra, también a la crema y nata de la sociedad inglesa y del mundo, que está encabezada por la familia real y en particular de la reina, por lo que su asistencia es casi obligada. Incluso, también se ha colocado como uno de los eventos sociales más importantes de dicho país europeo.

A pesar de que es ampliamente conocida la pasión de la reina por los caballos desde que era una niña, incluso, tiene a 10 de estos animales inscritos en la competencia, sus problemas de movilidad le impidieron asistir al primer día de los cinco que dura en total este evento deportivo, por lo que se tiene la esperanza de que la monarca asista por lo menos al tercer día, el cual, es considerado como el más importante ya que se realiza la “Copa de Oro”, la carrera de galope más significativa.

El príncipe Charles y su esposa Camilla, durante su participación en el Royal Ascot. (Adam Davy)

“Tras los retos de los tiempos reciente, el encuentro real de este año ofrece una muy esperada oportunidad a los fanáticos de las carreras de todo el mundo para reunirse durante cinco días de deporte sobresaliente. Una vez más, es emocionante que caballos de todo el mundo hayan viajado a Royal Ascot para competir al más alto nivel”, explicó la reina Isabel en un mensaje de inauguración que envió en el programa oficial.

Aunque no fue la reina, otros miembros de la familia real sí se han dado cita como el príncipe Charles de Gales y su esposa Camilla de Cornualles; la princesa Beatrice de York, hija del príncipe Andrew, con su esposo Edoardo Mapelli Mozzi; Zara Tindall, la hija de la princesa Anne con su esposo Mike Tindall y los condes de Wessex, el príncipe Edward y su esposa Sophie.