Después más de una década de matrimonio y tres hijos en común, el príncipe William y Kate Middleton podrían estar al borde de la ruptura.

La noticia se originó con la publicación del nuevo libro de Tom Quinn, un experimentado autor en temas de realeza: “Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family” (que podría traducirse como “Crecer en la familia real: un íntimo retrato sobre la juventud dorada”).

Según este libro, el matrimonio se encuentra en un estado crítico, a pesar de los intentos por mantener una apariencia de familia feliz. De acuerdo con lo que dice el autor en su publicación, los príncipes de Gales sólo se muestran cariñosos en actos públicos, mientras que su relación es mucho más fría en su vida privada.

El libro también especula que podrían anunciar muy pronto el fin de su matrimonio. Según Tom Quinn, que fue entrevistado por Fox News Digital, el libro ofrece testimonios únicos de personas del Palacio y de miembros de la realeza que revelaron conflictos íntimos que parecen ir en aumento con el paso del tiempo.

“No todo es dulzura. Tienen peleas terribles en las que se arrojan cosas. Kate puede parecer una persona muy tranquila, y William también, pero no siempre es cierto”, contó el autor durante la entrevista.

Según la información de Quinn, cuando Kate y William se enojan siempre hay gritos e insultos: “Por supuesto, en privado, William y Kate, como todas las parejas, se pelean, se gritan y se dicen cosas desagradables, pero Kate es una apaciguadora por instinto y William siempre cede, ya que tiene más que suficientes sentimientos emocionales”.

Junto con este contexto de discusiones duras y frecuentes, otro de los motivos que podrían provocar un divorcio es el creciente rumor de infidelidad del príncipe William con Rose Hanbury, quien fuera una de las amigas más cercanas de Kate Middleton.

De hecho, los tabloides británicos se hicieron eco de una presunta cena el Día de San Valentín junto con Rose, que no es soltera, sino que está casada con el séptimo marqués de Cholmodeley, David Rocksavage.

Las especulaciones acerca de una posible relación entre el príncipe William y Rose Hanbury no son nuevas, sino que datan de hace cuatro años, en 2019, cuando fueron fotografiados demasiado juntos en un club nocturno de Suecia.

Kate Middleton y el príncipe William se conocieron en 2001 cuando ambos estudiaban juntos en la Universidad de Saint Andrews, en Escocia. Al principio, fueron solamente amigos, pero luego de la amistad surgió el amor y comenzaron a salir en 2003.

Después de dar a conocer su relación en público, la pareja se convirtió en el centro de atención de la prensa y fue esa presión de los medios lo que provocó que se separaran por un tiempo en 2007. Sin embargo, la ruptura duró tan sólo unos meses hasta que regresaron a estar juntos. Finalmente se comprometieron y se casaron el 29 de noviembre de 2011.