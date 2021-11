Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 30 días.

Los reyes de España, Felipe y Letizia, llegaron anoche a Nueva Orleans, primera escala de una gira por Estados Unidos que les va a llevar también a San Antonio y a Washington, donde serán recibidos el próximo martes por el presidentes estadounidense, Donald Trump.



El avión de la Fuerza Aérea Española que trasladó a Felipe VI y su esposa desde Madrid aterrizó en el aeropuerto internacional de Nueva Orleans pasadas las 8:00 p.m.



Con los Reyes viaja el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en su primer desplazamiento al extranjero desde que asumió el cargo hace una semana en el Gobierno de Pedro Sánchez.



La presencia de los reyes en Nueva Orleans responde, como en el caso de San Antonio, a la conmemoración del 300 aniversario de su fundación, y a poner de relieve la contribución que España hizo en ambas ciudades.



Como es habitual en Nueva Orleans, una banda dio la bienvenida a la comitiva real a pie de pista interpretando "When the Saints go marching in", una de las piezas más célebres de la música popular estadounidense. Junto con los trompetistas, había un grupo de bailarines con atuendos de carnaval que dieron colorido al recibimiento.



En el aeropuerto, aguardaban la llegada de los reyes el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, y la alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell. También el embajador de España en Washington, el exministro de Defensa Pedro Morenés, y el estadounidense en Madrid, Richard Duke Buchan III.