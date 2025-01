Meghan Markle llora la pérdida de su perro: “Lo rescaté... y me enamoré”

“Si me seguiste en Instagram en el pasado, lo viste mucho, y también en ‘The Tig’. Él estuvo conmigo en ‘Suits’, cuando me comprometí (y luego me casé), cuando me convertí en mamá… estuvo conmigo en todo: la tranquilidad, el caos, la calma, la comodidad. Sufrió un terrible accidente poco antes de que yo me mudara al Reino Unido, lo que lo obligó a someterse a cirugías durante varios meses y no pudo salir de la clínica. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar, pero el Dr. Noel Fitzpatrick dijo que podía hacerlo”, relató.