Meghan Markle reacciona tras ser llamada “la duquesa difícil”

Los rumores en torno a su liderazgo no son la excepción. Meghan Markle ha abordado las duras críticas que han surgido en torno a su comportamiento como jefa, después de que varios ex empleados la llamaran “Duquesa Difícil”. Este apodo, que la retrata como una figura temible , resurge en un contexto donde sus antiguos colaboradores han compartido experiencias tanto positivas como negativas de su tiempo con ella y el príncipe Harry .

Recientemente, se ha reiterado que Markle es acusada de “menospreciar a la gente” y de no aceptar consejos, lo que alimenta el estigma de ser una jefa difícil, según un reciente artículo de The Hollywood Reporter, que cita personas relacionadas al tema. Este tipo de quejas no son nuevas, ya que en 2021 se abrió una investigación por el trato que la duquesa proporcionó a sus empleados en el palacio de Kensington.