La semana pasada se aseguró que el príncipe Harry y Meghan Markle se encontraban desesperados por realizar cambios en la docu-serie que van a estrenar con Netflix.

“Se están dando muchas conversaciones. Escuché que Harry y Meghan quieren que la serie se lleve a cabo hasta el próximo año, quieren detenerla”, explicó una fuente cercana al medio “Page Six”.

De acuerdo con la fuente, dichos cambios tenían relación con comentarios que Harry y Meghan de Sussex realizaron sobre el rey Charles III, la reina Camilla y los príncipes de Gales, William y Kate.

Sin embargo, el experto en realeza Neil Sean negó dicha versión. “Una muy buena fuente me dijo que si no hay conclusión en esa serie documental es porque simplemente no hay suficiente contenido”, explicó al programa de Fox Business.

Por lo que entonces se entiende que la plataforma de “streaming” Netflix es quien desea retrasar la serie, cuyo nombre es “En casa con el estilo del duque y la duquesa de Sussex” y abordará la vida de Harry y Meghan desde que radican en Montecito, California.

De igual forma, el comentarista real afirma que en dicha docu-serie no habrá contenido sobre el funeral de Elizabeth II de Reino Unido ya que los duques de Sussex no tienen permiso. “Tienen un poco de material sobre cuando vinieron para el Jubileo de Platino” finalizó.

De acuerdo con “Page Six”, Netflix tenía pensado estrenar el contenido al mismo tiempo que el libro de memorias del príncipe Harry, de 38 años, el cual se iba a estrenar a finales de año pero que también ha sufrido un retraso.