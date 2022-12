A pesar de que es un misterio el comienzo de la relación entre el rey Felipe VI de España y la reina consorte Letizia, algunos medios han logrado descubrir un poco más del inicio de su historia de amor, que contra todo pronóstico cumplió 20 años el pasado noviembre. Se cree que cuando la joven Letizia desempeñaba su profesión como periodista durante la cobertura del desastre del Prestige, Felipe VI y ella ya mantenían una relación que duraría más de lo pensado.

De acuerdo con la periodista Pilar Eyer, una colega que estuvo también estuvo presente en la cobertura de la catástofre del Prestige se percató de que Letizia tenía un trato diferente. “Mientras nosotros nos teníamos que buscar la vida e incluso nos alojábamos en casas particulares, ella estaba en un hotelazo de Vigo e iba todos los días a las islas Cíes en helicóptero”, dijo su colega.

Pero esta no fue la única vez que compañeros de su profesión se dieron cuenta de lo que sucedía, dos meses antes de la cobertura del Prestige, otro de sus colegas se encontró con ella durante el primer aniversario del atentado contra las Torres Gemelas en New York, y fue ahí donde vio el trato especial que se tenía hacía Letizia. “Éramos cien equipos de todo el mundo en la Zona Cero, hacía mucho viento. Pues el set de televisión española era enorme, parecía un plató de cine, tenía estilista, maquilladora, peluquera, focos especiales, paravientos... Los otros medios me preguntaban quién era Letizia por ese despliegue y ese trato deferente, la protagonista parecía ella y no el entorno, todos estábamos extrañadísimos, dijo el periodista respecto a lo sucedido.

El primer encuentro entre Felipe VI y Letizia

En 2001 durante una reunión en Palacio de la Zarzuela, el entonces príncipe Felipe anunció el término de su relación, de casi tres años, con la exmodelo Eva Sannum. Por su parte, la periodista Letizia Ortiz tenía ya 2 años de divorciada de Alonso Guerrero y su última relación con el periodista David Tejera, había llegado a su fin. Así que para el 2002, ambos se encontraban solteros, aunque en el caso del Príncipe se dice que existía una urgencia por “comprometerse” debido a su edad. Pero lo que sigue siendo un misterio hasta hoy, es el momento en que exacto en que se conocieron.

Algunos medios han asegurado que su primer encuentro sucedió en la casa del periodista español Pedro Erquicia, pero fue él mismo quien desmintió dicha afirmación en varias ocasiones. “Tú conoces mi casa y me conoces a mí. ¿Crees que puedo organizar una comida para que se enrolle el príncipe heredero con una chica? ¡Vamos, anda!”, dijo Erquicia.

Y, aunque muchos han especulado sobre el misterioso encuentro , la periodista Pilar Eyer compartió su teoria, “el navegante Kitín Muñoz, que fue noviete de Letizia durante un par de meses, se la presentó a su amigo Felipe y hubo flechazo... por parte de él. Ella se resistía, y esto al príncipe, que siempre lo había tenido muy fácil con las mujeres, lo volvió loco. También le encantaba que ella fuera respondona, descarada, que supiera de todo, que no se callara nunca, y ese lenguaje popular tan distinto del que utilizaba su entorno”.

Se dice que tuvieron un amor en secreto

Después de un año de romance oculto, el entonces príncipe Felipe tuvo que enfrentar a sus padres, la reina emérita Sofia y el rey emérito Juan Carlos I, quienes en un inicio no creyeron la afirmación de su hijo, quien decía estar enamorado y haber conocido a la mujer de su vida. No fue hasta que Felipe dijo: “O Letizia o lo dejo todo”, que sus padres aprobaron, un tanto obligados, su unión. Fue el 3 de noviembre de 2003 que Felipe VI anunciaba a la prensa en Palacio del Prado su compromiso. “Me da muchísima alegría poder manifestar lo feliz que me hace nuestro compromiso”, dijo.

De esta forma, Letizia Ortiz, quien se había desempeñado como periodista en la televisión española, abandonaba su antigua vida para enfrentarse a un futuro completamente nuevo. Según la periodista, Pilar Eyer, “tuvo que dejar su profesión, que la apasionaba, y se trasladó a vivir a la sombría casa del príncipe, donde estuvo meses recibiendo clases de protocolo, historia, inglés, religión, sin poder intervenir en los preparativos de su propia boda ni de su existencia futura”.