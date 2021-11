Tener valores bien definidos y un equipo humano que los haga valer, encamina a una empresa al éxito. Además de la calidad de los vehículos y las piezas que vende, el servicio y la confiabilidad que ofrece a su clientela, a través de sus relaciones a largo plazo, ha llevado a Autocentro Toyota a alcanzar, exitosamente, y poder celebrar sus 25 años.

“Me hice el propósito de desarrollar una organización que estuviese construida sobre valores. Eso nos ha permitido ganarnos el respeto y el aprecio de clientes y asociados, que nos valoran por nuestra confiabilidad en los negocios que hacemos. Autocentro Toyota es hoy la organización que yo soñé”, asegura Donald Guerrero, presidente y fundador del concesionario, en el cóctel de celebración del aniversario. Liderar en venta de autos y de piezas, así como en el volumen de servicios atendidos, lo valida.

El showroom del concesionario, que ubica en la Avenida Muñoz Rivera, en Río Piedras, se transformó en un elegante lounge para los miembros asociados y socios de negocios que asistieron al cóctel.

La empresa, que comenzó con 76 asociados en 1996, hoy día emplea a unas 230 personas. Muchas de ellas son mujeres en posiciones de liderazgo, lo cual es poco usual en la industria.

/ El licenciado Harold Vicente, aquí junto a Donald Guerrero, fue uno de los invitados a la velada de aniversario. (Enid M. Salgado)

Parte del equipo de líderes que hacen de Autocentro Toyota un modelo de éxito de las organizaciones con liderazgo en Puerto Rico. (Enid M. Salgado)

George Christoff, presidente de Toyota Puerto Rico, recibe un reconocimiento de parte de los ejecutivos de Autocentro Toyota, Marimer Martínez y Donald Guerrero. (Enid M. Salgado)

Al celebrar su 25 Aniversario, Autocentro Toyota se apresta a continuar aumentando y ofreciendo productos y servicios de excelencia. (Enid M. Salgado)

“Marimer Martínez es la vicepresidenta ejecutiva y Tania Ramírez es la vicepresidenta de ventas; son las posiciones de mayor jerarquía, después de la que yo ostento como propietario, y son personas que tienen más de 20 años trabajando con nosotros. Autocentro es un ambiente de trabajo profesional, estable y de respeto a los asociados, que ofrece oportunidades de carrera a largo plazo”, enfatiza Guerrero.

“Este es un lugar que me ha presentado muchas oportunidades con personas que les apasiona lo que hacen; se lo viven. Si no fuese por esa pasión que ellos tienen, no hubiéramos llegado aquí. Esto es un negocio de gente”, comenta Marimer Martínez, vicepresidenta ejecutiva de Autocentro Toyota.

“Ellos están en el negocio de las relaciones; son muy importantes para ellos. Siempre están tratando de descifrar las necesidades de sus clientes”, añade George Christoff, presidente de Toyota de Puerto Rico.

Enfocados en el mercadeo y comercio digital, en ser más eficientes, tanto en espacio como en procesos, Martínez asegura que, próximamente “esto se va a convertir en la Milla de Autocentro”, con la ampliación de sus instalaciones, por lo que van reubicar el taller de hojalatería y pintura, Smile Collision Center, a sus nuevos terrenos adquiridos, las antiguas oficinas centrales de Toyota de Puerto Rico. Smile Collision Center es actualmente el único taller autorizado por la marca Toyota en Puerto Rico.

“Autocentro es un modelo de éxito. Mi compromiso es que sigamos siéndolo, para lo cual tenemos que seguir innovando y excediendo las expectativas de los clientes. Representar una marca como Toyota, de tanta calidad y solidez dentro, nos obliga a mantener altos estándares de operación para que las mismas reflejen la calidad del producto que estamos vendiendo”, concluye Guerrero.

Para Autocentro su prioridad siempre ha sido ofrecer un servicio de excelencia porque el buen servicio no termina con la venta. Es por eso que cuenta con un programa exclusivo para sus clientes donde se les ofrece un trato preferencial, prioridad de cita en su centro de servicio, descuentos en piezas y accesorios y asistencia en la carretera por 10 años, entre otros.

Este programa es una de las razones por las cuales se destaca Autocentro como líder en su marca, ya que es el único concesionario en ofrecer algunos de estos beneficios con el fin de continuar creando relaciones de por vida con sus clientes y asociados.