En un esfuerzo por subsanar las pérdidas y gastos adicionales que supuso la pandemia para el sector agrícola, la Hispanic Federation –junto a otras organizaciones sin fines de lucro– repartirán un incentivo de unos $600 que esperan beneficie a unas 7,000 personas que trabajan en la industria agrícola o en el manejo de carnes y pescados.

Charlotte Gosset Navarro, directora principal de Hispanic Federation de Puerto Rico, explicó que la organización recibió una subvención de $44.3 millones en fondos federales para asistir a los trabajadores del agro en Estados Unidos. De esa cifra, unos $4.3 millones se repartirán en la isla.

Se trata de fondos del Programa de Alivio Económico para Trabajadores Agrícolas y Alimentarios del Departamento de Agricultura federal (USDA, en inglés) que asignó fondos en 17 estados y Puerto Rico.

“El USDA creó un programa para reconocer lo que tuvieron que hacer los trabajadores de la finca y los empleados que trabajan en las empacadoras de carne y crearon este programa para dar un único pago de $600 a todas esas personas que trabajaron durante la emergencia”, explicó.

Según Gosset Navarro, podrán cualificar para esta ayuda las personas que trabajen en la industria agrícola o de producción de carne y pescado y que hayan laborado durante la pandemia. Los interesados deberán acudir a una de las organizaciones participantes para llenar en persona una solicitud.

Los solicitantes deben proveer, además, evidencia del lugar donde trabajan –o donde trabajaron durante la pandemia– así como ofrecer información de los gastos que tuvieron durante ese tiempo. Esto incluye lo gastado en compra de mascarillas y otro equipo de protección, por ejemplo, así como gestionar cuido para menores, entre otros gastos.

Las organizaciones que ayudarán a repartir estos fondos son en la isla son: Productores de Café de Puerto Rico, Centros Sor Isolina Ferré, Consumer Credit Solutions, One Stop Carreer Center, Proyecto PECES (Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicio, Inc.) y Pathstone Corporation.

El programa incluye también una asignación de $350,000 para que estas organizaciones puedan implementar el programa de ayudas. Las personas interesadas en más información pueden acudir a estas organizaciones o comunicarse con Hispanic Federation al 1-866-HF-AYUDA o a través de FFWR@HispanicFederation.org.

Laine Rolóng, directora nacional de Movilidad Económica para Hispanic Federation dijo que cualificarán para esta ayuda las personas que durante la pandemia realizaron trabajos agrícolas, así como los que trabajaron en la crianza de animales, manejo de ganado y otras tareas como limpieza de aves, mariscos y peces, incluyendo los que trabajan con herramientas manuales.

“Esta ayuda es para los trabajadores, no para las compañías. Es para las personas que están trabajando en el campo, no para supervisores o dueños de finca, sino los que trabajan en el cultivo y la cosecha. Si tenemos personas que aplican, que tienen sus fincas, pero también trabajan para para otras fincas, podemos mirar esos casos”, indicó.

Hizo un llamado a los interesados para que solo realicen las solicitudes con las entidades participantes y recordó que el proceso de solicitud es libre de costo.

“No miramos el estado migratorio tampoco. No miramos si son ciudadanos porque todos pueden cualificar. Es importante que muchos trabajadores sepan esto: el estado migratorio no es algo que vamos a mirar. Lo otro que quiero resaltar es que los beneficiarios no deben pagar a nadie por este trámite, ni abogados, ni notarios, para la preparación de la solicitud”, indicó.

Hispanic Federation es una organización sin fines de lucro que ayuda a comunidades hispanas, particularmente a latinos inmigrantes, marginados y de bajos ingresos.