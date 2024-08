“Las pérdidas han sido grandes”: sale lastimada una vez más la agricultura

“ Nosotros vivimos de esto, esta es la fuente económica de nosotros y te digo, de nosotros, porque los hijos míos también tienen fincas ”, expresó entre sentimientos el agricultor, quien no encontraba las palabras adecuadas para expresar lo sucedido.

“Hasta ahora, no tengo reclamaciones de nada. Los mayores daños, hasta ahora, son en plátanos, hortalizas y por inundación. Sobre todo, hay mucho daño en plátanos en el este y en las zonas altas de la montaña”, indicó González Beiró a El Nuevo Día .

Mientras, el director de la CSA, Javier Lugo Rullán, comunicó en declaraciones escritas a este diario que, hasta el momento, no se han recibido reclamaciones.

Se pierde también el café

No obstante, los daños son preliminares, puesto que no todavía no se han visitado todas las fincas, subrayó la directora de la asociación.