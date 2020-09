Con sus cinco pies y tres pulgadas de estatura y una constitución física de 125 libras, la colombiana Tatiana Calderón Noguera es capaz de domar las bestias más feroces que acechan a toda velocidad las pistas de Fórmula 1 en cualquier rincón del mundo.

Desde hace cuatro años, Calderón integra el equipo Fórmula 1 Alfa Romeo Racing, desde el cual pilota con suma destreza un modelo Sauber F1, un monoplaza con motor Ferrari capaz de alcanzar velocidades que rozan la inmediatez en fracciones de segundos.

Su pasión por el automovilismo la ha venido cultivando desde los nueve años, edad en la que visitó por primera vez una pista de “karting” junto a su hermana mayor. Para ese entonces, el piloto colombiano Juan Pablo Montoya, acaparaba en su país todas las portadas como uno de los pilotos más importantes de Fórmula 1 del momento.

Desde entonces, su meta fue clara: llegar a competir en la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial, el Gran Premio de Fórmula 1.

Como parte del equipo de Alfa Romeo, Calderón pilota un Sauber F1, un monoplaza con motor Ferrari. (Florent Gooden)

“Lo que me motiva todos los días a levantarme a trabajar y tratar de ser mejor es el poder llegar a cumplir ese sueño de competir en Fórmula 1. Sería algo impresionante”, afirmó Calderón durante una vídeo conferencia realizada con periodistas de varios países de Latinoamérica y organizada por Alfa Romeo.

Equidad al volante

A sus 27 años, y en pleno siglo XXI, Calderón reconoce que “el camino no ha sido fácil”. Como la gran mayoría de las profesiones, los deportes y los roles sociales, este ha sido un sector históricamente dominado por hombres y para hombres, hecho que se refleja hasta en la ingeniería de las naves que pilota.

“Este es un deporte donde prácticamente no hay mujeres y en donde todas las categorías en las que he competido he tenido que hacerlo contra hombres. Y el obstáculo principal que tenemos es que los autos monoplazas están hechos para el cuerpo masculino”, detalló Calderón, quien, pese a ello, destacó que el automovilismo es un deporte donde puede competir “mano a mano con cualquiera” aunque reconoce que urgen cambios puntuales.

Uno de esos cambios radica en que, al momento de elaborar un auto, debe tomarse en consideración el tamaño del torso de la mujer, la posición del volante y de los pedales. “Esto es clave para poder competir de tú a tú”, subrayó la piloto.

Pero su trabajo como parte del equipo Fórmula 1 Alfa Romeo Racing ha logrado trascender las barreras del sexismo, y allí ha ido escalando posiciones que la han llevado a ser desde piloto de desarrollo hasta piloto de prueba, y competir en series Fórmula 3 y Fórmula 2, sintiéndose cómoda en todos sus roles.

La joven colombiana, actualmente es la mujer en el escalafón más alto del deporte del automovilismo a nivel mundial, y por ello, tiene una participación activa en varias comisiones de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA), entre ellas, The Girls On Track Karting Challenge. (Florent Gooden)

“El equipo me ha dado la oportunidad de crecer, por lo que me siento muy agradecida y siento una gran responsabilidad”. “Si algo me ha gustado de este equipo es que siempre me han tratado como un piloto, no como una mujer. No les importa mi género, sino cómo trabajo, lo que puedo aportar y mi rendimiento en la pista”, agregó Calderón.

Esa equidad ha sido esencial para su desarrollo, al punto que ya se siente lista para probarse en la máxima plataforma del automovilismo profesional. De alcanzar su máximo anhelo al volante en un Gran Premio de Fórmula 1, Calderón no solo se convertiría en la sexta mujer en lograrlo, sino en la primera latinoamericana. Ahí cambiaría el rumbo de la historia.

Una meta con varios rumbos

Aunque la joven colombiana reconoce con firmeza sus ambiciones, en el ínterin se desenvuelve con soltura en muchos ámbitos dentro del aumovilismo.

Por ser la mujer que está en el escalafón más alto en este deporte a nivel mundial, esta participa activamente en varias comisiones dentro de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA). Entre las comisiones que integra, figura FIA Women in Motorsport, FIA European Young Women Program y The Girls On Track Karting Challenge. Estas sirven para llevar el mensaje de inclusión femenina en el automovilismo, así como para cambiar protocolos y acciones que se han llevado a cabo por décadas y que no ayudan a las mujeres.

“Formo parte de estas iniciativas porque es importante que las niñas tengan una referencia en Fórmula 1 para que se inspiren a competir en el automovilismo”, comentó Calderón. “Algo que siempre les he dicho a las niñas es que uno no puede ponerse límites. Hay que soñar en grande, porque uno puede hacer todo lo que se proponga, siempre que se trabaje duro y con dedicación”.

Presente en LeMans

Actualmente, la piloto participa de la serie Super Formula, con base en Japón, además de que tendrá salida en la mítica carrera de resistencia de 24 Horas de Le Mans, en Francia, que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre, luego de haberse pospuesto en junio debido a la pandemia causada por el COVID-19.

Allí, el rol de Calderón cobrará un matiz de suma relevancia, pues formará parte del equipo Richard Mille Racing Team, el primero conformado solamente por mujeres, algo que a todas luces dará visibilidad a las féminas en el automovilismo.

Impacta el coronavirus

Pero al igual que el resto de las personas alrededor del mundo, la automovilista colombiana también tuvo que estar acuartelada por varias semanas en su apartamento en Madrid, España. Sin embargo, desde hace unos meses ha logrado viajar a las carreras de Fórmula 1 que se han celebrado en Europa y a la primera carrera de la serie Super Formula, celebrada en Motegi, Japón, la semana pasada. Por lo que estos días han sido de aprendizaje y reflexión para Calderón.

“Si algo he aprendido en la cuarentena y en estos momentos que estamos pasando, es de lo afortunada que soy de poder dedicarme a lo que más me gusta y de poder aprovechar el tiempo al máximo”, concluyó Calderón.